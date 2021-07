San Michele al Tagliamento: riprendono le iniziative artistiche in centro

Ritornano le iniziative artistiche di NEXT ART a San Michele al Tagliamento: al via la prima mostra prevista con una collettiva dedicata alla Madre e alla (ri)nascita. Otto appuntamenti artistici con cadenza quindicinale fino al 31 ottobre 2021, quattro mesi di eventi originali che NEXT ART ha programmato per contribuire ad animare il centro cittadino nei mesi estivi ed autunnali.

L’assessore

L’assessore alla cultura Elena De Bortoli ha sottolineato: “L’immagine della madre si lega a quella della rinascita. Siamo partiti con una serie di appuntamenti sul territorio e tutte le frazioni dedicati alla cultura”.

Gli spazi adibiti alle attività sono i negozi sotto i portici di Piazza della

Libertà che con le loro grandi vetrine danno la possibilità non solo di

usufruire della mostra dall’interno ma di poter ammirare i contenuti anche

dall’esterno

Oggi l’inaugurazione

Oggi alle ore 17.30 ci sarà l’inaugurazione della prima mostra intitolata MATER FECUNDA con 14 opere di 10 artisti tutti tra Veneto e Friuli; il tema per questa esposizione è stato scelto dalla responsabile NEXT ART Vanessa Modafferi, lignanese che conosce il territorio artistico e che ha trovato in MATER FECUNDA l’occasione per far dialogare tra loro gli artisti con una tematica quanto mai attuale: la fecondità e la nascita. Il tema esprime forza soprattutto in questo periodo che di rinascita se ne sente la necessità, uno spunto di riflessione con delle opere pittoriche che aiutano il visitatore ad immergersi nelle diverse visioni artistiche dedicate appunto alla MATER FECUNDA. Gli artisti partecipanti: Lucia Zamburlini, Andrea Pagotto, Simone De Bortoli, Daniele Cellini, Marta Arnoldo, Vanessa Modafferi, Cristina Meotto e Martina Tauro, Giusy Scandurra e Sandra Boschetti. Per tutte la info visitare il sito www.associazionenext.it