Spinea estate 2021

Sono partite le attività che terranno compagnia alla città di Spinea durante tutta l’estate.

I prossimi eventi

I prossimi appuntamenti saranno il 7 luglio alle ore 20.45 si terrà un Concerto in Villa Cometti, in collaborazione con Asolo Musica. A seguire l’8 luglio alle ore 19.00, sempre presso la nostra Villa Simion, ci terrà compagnia lo Speciale 700 Dante All’Inferno!!! una lettura-concerto con Livio Vianello e le musiche di Oreste Sabadin, un appuntamento speciale dedicato ai 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri. Il calendario prosegue con gli appuntamenti dell’APERIBIBLIO, la tradizionale rassegna di incontri estivi aspettando il tramonto presso il Parco di Villa Simion.

Luglio e agosto

Ad aprire le danze sarà il 15 luglio alle ore 19.00, il duo composto da Daniele Vianello (basso e contrabbasso) e Vittorio Zambon (voce) che presenterà “DI BASSO IN VOCE” un viaggio nella canzone tra Opera, pop e rock.A seguire, giovedì 22 luglio, sempre alle ore 19.00, assisteremo allo spettacolo dello SMARTJAZZ TRIO composto da Paolo De Col (sassofono), Marco Fantinato (basso) e Lorenzo Terminelli (pianoforte) che proporrà brani dal loro disco “Colors” e del repertorio smooth jazz e standard jazz americano.Giovedì 29 luglio alle ore 19.00 sarà la volta del gruppo Prospettiva Nevsky, dove renderanno omaggio a Franco Battiato, con un tributo in Trio Session con Laura Rubin (voce), Luca Pulignano (tastiere) e Luca Penzo (violino).Giovedì 5 agosto alle ore 19.00 il cantautore e chitarrista CIMO (Simone Nogarin) proporrà brani tratti da Caro Kublai, il suo disco ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino. Un diario di viaggio dove suggestioni, paure, stupore si traducono in parole e musica.Al Parco Nuove Gemme ci sarà “Serate al parco”, organizzato dalla Proloco Spinea: saranno tre serate estive di musica con il chiosco del parco aperto. Il 9 e 16 luglio suoneranno due gruppi di Spinea, i Piccadilly Circus Band e i Dage Power, musica anni 80/90, mentre il 24 suonerà la band La Rockstar, cover band Vasco Rossi.Chiude la rassegna giovedì 12 agosto alle ore 19.00 il concerto MADE IN ITALY, un omaggio alla storia della musica italiana e della sua influenza nella cultura mondiale con Fabio Caon (voce e voce narrante), Vittorio Zambon (voce e voce narrante, Alessandro Ferretto (pianoforte) e Damiano Peres (chitarra).

Alcune raccomandazioni

Ricordiamo infine che l’ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito con prenotazione obbligatoria ai singoli appuntamenti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’Assessore

Dichiara l’assessore alla cultura Elia Bettin: “Spinea riparte: l’assessorato alla cultura insieme alla Pro Loco ha organizzato una serie di eventi di danza, teatro e concerti (alcuni già svolti) o che si svolgeranno nelle prossime settimane. La programmazione ha indubbiamente dovuto tenere conto della situazione e delle norme in costante cambiamento che ci fanno tenere con il fiato sospeso fino all’ultimo. Gli eventi proposti le scorse settimane in Villa Simion hanno avuto un grande successo e di questo siamo molto contenti, c’è tantissima voglia di ripartire e le tante manifestazioni di vicinanza e affetto me l’hanno confermato. Oltre alle date già fissate stiamo cercando di lavorare anche per altri eventi nel periodo estivo, essendo sempre molto prudenti riguardo la situazione. Non possiamo però fermarci, è arrivato il momento di rialzare la testa e continuare a vivere.”