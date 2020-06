Le storie dei Veneti che durante il periodo del Regno Lombardo Veneto, prestarono servizio militare al servizio dell’Austria operando non solo nel Lombardo Veneto ma anche in tutto l’Impero. A 154 anni dall’annessione del Veneto all’Italia, ci sono tante storie semisconosciute. Alcune riguardano i Veneti che dal 1814 al 1866 militarono nell’Esercito e nella Marina Imperiale d’Austria.

Il comitato racconta le storie semisconosciute





Il “comitato Soldati dimenticati, i Veneti nell’esercito Austriaco dal 1814 al 1866” è nato per raccontare le loro storie, organizzare convegni o mostre con l’aiuto di privati, associazioni o amministrazioni comunali. Cerchiamo di sensibilizzare i Consigli Comunali Veneti e la Regione del Veneto per poter indire una “Giornata Regionale della Memoria dedicata ai Soldati e Marinai Veneti del Regno Lombardo Veneto”.

Giornata individuata nella giornata del 3 luglio, anniversario della battaglia di Sadowa che vide impegnati circa 20.000 soldati Veneti nell’esercito Austriaco, contro i Prussiani. Furono 1800 i nostri caduti in battaglia e chissà quanti i morti nelle settimane successive, a seguito delle ferite riportate.

L’obiettivo





In questo Comitato cerchiamo amici, appassionati di quel periodo storico per raccogliere materiale, storie. Segnalare libri o pubblicazioni e tutto quello che serve per aprire una finestra storica su quel particolare periodo, praticamente dimenticato dalla storiografia ufficiale italiana . Perché lo facciamo ? Semplice, perché è parte della nostra storia Veneta ed i protagonisti furono i nonni dei nostri nonni. Attualmente il Comitato, grazie alla collaborazione di tanti amici, sta raccogliendo materiale storico, a volte inedito per ricostruire quanto più possibile di questa storia. Se ritenete interessanti i nostri studi vi invito a seguirci con regolarità.

Michele Bison