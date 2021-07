Torna Asseggiano in Festa

Dopo due anni di “mezzo servizio” a causa del Covid, torna anche quest’anno l’appuntamento con Asseggiano in Festa, manifestazione che ormai da 7 anni coinvolge tutta la municipalità di Gazzera – Chirignago richiamando gente anche dalla vicina Spinea. Quest’anno la Piazza di Asseggiano aprirà le sue porte dal 9 all’11 luglio e dal 16 al 19 luglio con in mezzo il grande spettacolo del Redentore con i fuochi artificiali sparati nel campo adiacente.

Il saluto del Parroco

Anche don Valentino Cagnin, parroco della chiesa di Asseggiano ha voluto ringraziare tutti i volontari e la Pro Loco per l’impegno profuso. “La gioia non è vera se non è condivisa” sottolinea don Valentino augurandosi che questa gioia si manifesti anche nella possibilità di rivedersi finalmente in viso, senza mascherine, sorridendo tutti come se fosse (e alla fine lo è) una festa tra amici.

Paolo Barbiero

Titolare del Bar Colibrì, è sempre stato in prima linea nell’organizzare la manifestazione e non nasconde la sua gioia. “Non abbiamo certo sconfitto il covid, ma tra vaccini, organizzazione e rispetto delle regole, dopo due anni possiamo tornare a divertirci. Ci saranno menù per tutti i gusti, posti per i più piccoli, la pesca di beneficenza con splendidi premi in palio e una sorpresa speciale per chi vorrà festeggiare con noi il redentore. Che dire? Vi aspettiamo a braccia aperte. Ma mi sento di fare una raccomandazione. Siamo qui per stare in allegria ma non dimentichiamoci che periodo stiamo vivendo per cui portate con voi la mascherina per il sicuro, l’igienizzante (lo troverete in dispenser anche alla sagra) e divertiamoci senza correre rischi”.