Trovato neonato in una stalla. Arrestati un falegname, una minorenne, tre extracomunitari e un gruppo di pastori senza fissa dimora

Il Natale (se fosse stato scritto oggi)

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, dopo la segnalazione di un cittadino che ha notato strani movimenti nei pressi di una stalla. Arrivati sul posto, gli agenti di polizia e i servizi sociali, hanno trovato un bambino in precarie condizioni igieniche tra gli escrementi di una mucca e di un asino, avvolto in uno scialle mentre dormiva in una mangiatoia.

Madre e padre

Accanto a lui una bambina, la quale dichiarava di essere la madre, tale Maria di Nazareth appena quattordicenne.Al tentativo di far salire la ragazza e il bambino sui mezzi di soccorso, un adulto, identificato come Giuseppe di Nazareth, falegname precario, opponeva resistenza e asseriva di essere il padre adottivo del bimbo, spalleggiato da alcuni pastori e da tre stranieri.

I presenti

Tutti i presenti, Giuseppe, i tre stranieri e i pastori, risultati sprovvisti di documenti e di permessi di soggiorno sono stati fermati.Il Ministero dell’interno e la Guardia di Finanza indagano per scoprire il paese di provenienza dei tre clandestini, ma nulla esclude che possano essere spacciatori internazionali, dato che erano in possesso di un’ingente quantitativo d’oro e di sostanze sconosciute. Nel corso del primo interrogatorio i tre si sono dichiarati diplomatici e di agire in nome di Dio, per cui non si escludono legami con l’Isis o Al-Qaeda.Un breve comunicato stampa diffuso nella mattinate, si limita a rilevare che il presunto padre adottivo è un’adulto di mezza età, mentre la presunta madre è minorenne.

Sentore di pedofilia

Le autorità di Nazareth indagano per scoprire quale sia il rapporto tra i due e se, a carico dell’uomo ci siano denunce per adescamento o pedofilia.Maria è stata ricoverata presso l’ospedale di Betlemme e sottoposta a visita clinica e psichiatrica, dato che, dopo aver dichiarato di aver avuto un figlio, afferma di essere ancora vergine. Il fatto poi, che sul posto siano state rinvenute sostanze sconosciute non migliora certo il quadro.Pochi minuti fa un’altro comunicato stampa comunica che anche ii pastori presenti nella stalla potrebbero essere consumatori abituali di droghe.

Uso di allucinogeni. Il PM

Pare infatti, che affermino di essere stati costretti da un uomo con una lunga veste bianca e due ali sulla schiena, a seguire una cometa per recarsi nella stalla.Il PM ha così commentato “Non possiamo anticipare nulla, ma questa è senz’altro un’inchiesta che punta molto in alto.