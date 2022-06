Villa dei Leoni ospiterà le prove di Marco Paolini

Marco Paolini torna nel teatro di villa dei Leoni con Prove per un nuovo album. Sul palcoscenico da giovedì 7 a sabato 9 luglio oltre al celebre autore alcuni compagni di viaggio, musicisti e tecnici, per delle prove aperte ma non troppo del nuovo spettacolo.Come a luglio del 2020 quando, dopo il primo lockdown, Paolini tornò a Mira nel parco di villa dei Leoni con Teatro tra parentesi, allestito nella Loggia della dimora storica trasformata in quinta naturale, e proponendo una settimana di racconti, quasi un cenacolo affinchè dopo il buio del lockdown e il blocco di artisti e maestranze si potesse comunque tornare a fare Teatro, Paolini torna a Mira città in cui risiede da diversi anni.Torna per far partecipe il suo pubblico storico, quello che lo ha visto agli inizi della sua carriera ma anche il più affezionato, del processo creativo per il nuovo Album sul quale lui e la compagnia stanno lavorando.

Lo spettacolo

Nella tre serate di luglio a Mira Paolini e la Compagnia mostreranno il loro lavoro confrontandosi con il pubblico prima che le scelte siano fissate definitivamente. Nel processo creativo di Paolini il pubblico parteciperà al farsi teatro, con le prove che potrebbero interrompersi per rifare una scena, sottolineare un accento, modificare una musica. L’ingresso ai tre spettacoli, giovedì 7 a sabato 9 giugno alle 20.30 è riservato ad un massimo di 80 persone a sera, un piccolo pubblico che potrà seguire la creazione di questo nuovo racconto. Prevendite attive a questi link https://www.vivaticket.com/it/venue/teatro-villa-dei-leoni/3091050 https://www.happyticket.it/venezia/locations/10057-teatro-villa-leoni.htm