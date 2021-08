Violento nubifragio a Venezia: la grandine guasta la festa in Arsenale

Sarebbe dovuta essere una bella festa, una sfilata di moda del brand Dolce e Gabbana, in una location d’eccezione, l’Arsenale di Venezia. E invece il maltempo ha guastato la festa ai presenti e agli organizzatori… Ed è stato un fuggi fuggi generale.

La sfilata

Prima, l’omaggio alla Serenissima da parte degli stilisti Dolce e Gabbana. Oggi, invece, la sfilata in Arsenale. O almeno, così sarebbe dovuta andare se il maltempo non si fosse presentato, puntualissimo, sul red carpet, guastando la festa… E’ successo tutto in pochi secondi, e non solo a Venezia: anche la terraferma è stata colpita dal nubifragio che si è abbattuto intorno alle 18 di lunedì 30 agosto 2021.

Fuggi fuggi generale

Dai nuvoloni sempre più neri si è passati, rapidamente alla pioggia e poi alla grandine, proprio nel giorno in cui, in città, sarebbero dovuti partire tutta una serie di eventi collegati alla 78esima Mostra del Cinema. Ovviamente i presenti hanno cercato riparo un po’ ovunque e, la sfilata di moda è stata sospesa.