XI EDIZIONE DEL PREMIO RADUGA

ON LINE VENERDÌ 19 GIUGNO LA CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI

La cultura diventa protagonista in occasione della cerimonia di assegnazione del Premio Raduga, il prestigioso riconoscimento internazionale dedicato ai giovani talenti letterari italiani e russi under 35 anni. L’edizione 2020 dell’evento di premiazione si svolgerà venerdì 19 giugno 2020, alle ore 14.00 in diretta streaming sul sito dell’Associazione Conoscere Eurasia di Verona: www.conoscereeurasia.it.

«Di scrittori autentici e non di scriventi abbiamo bisogno assoluto soprattutto in questo momento storico in cui il modello di sviluppo economico neoliberistico a livello globale da una parte ha acuito l’instabilità geopolitica e le disuguaglianze sociali, generando numerose guerre territoriali e oltre due miliardi di poveri e di disperati; e dall’altra ha aggravato la nostra condizione postmoderna, contraddistinta da una proliferazione di versioni soggettive del reale, mettendo in dubbio persino i fatti storici universalmente acclarati» affermaAntonio Fallico, Presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia.

Il Premio Raduga, organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, Casa Russa in Verona, dall’Agenzia Federale per la stampa e le comunicazioni di massa della Federazione Russa (Rospechat’) e dall’Istituto Letterario A.M. Gor’kij di Mosca, con il sostegno di Banca Intesa Russia e di Gazprombank, con la partecipazione di Fondazione Russkij Mir, si suddivide in due categorie, “Giovane narratore dell’anno” e “Giovane traduttore dell’anno”.

A selezionare gli elaborati dei vincitori – tra circa 600 partecipanti che si sono iscritti alla XI edizione del Premio – sono state le due autorevoli giurie, una italiana ed una russa, formata da figure di rilievo del mondo della letteratura e dell’editoria dei due paesi. A contendersi il podio quest’anno saranno 20 finalisti provenienti da Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia e Trentino Alto-Adige e da tutta la Russia, Mosca, Krasnodarskiy Krai, Regione di Tver, Repubblica di Mordovia, Novosibirsk, Repubblica di Bashkortostan, Repubblica di Tatarstan.

Per la sezione italiana “Giovani narratori” i finalisti sono Pier Franco Brandimarte (Torano Nuovo, Teramo), Maria Chiara De Pascali (Muro Leccese, Lecce), Antonio Francesco Longo (Nicolosi, Catania), Francesco Marangi (Varazze, Savona), Sydney Vicidomini (Mercato San Severino, Salerno).

Per la sezione italiana “Giovani traduttori” i finalisti sono Cinzia Celone (Colverde, Como), Tatiana Lutero (Santa Margherita Ligure, Genova), Martina Morabito (Albenga, Savona), Sydney Vicidomini (Mercato San Severino, Salerno), Andrea Zoller (Rovereto, Trento).

Per la sezione russa “Giovani narratori” i finalisti sono Margarita Katkova (Mosca), Antonina Malyševa (Novosibirsk), Aleksandra Šalašova (Čerepovec), Aleksej Artem’ev (Saransk), Bulat Chanov (Kazan’).

Per la sezione russa “Giovani traduttori” i finalisti sono Elizaveta Kuznecova (Mosca), Vladislava Syčëva (Mosca), Evgenija Litvin (Mosca), Anton Maraev (Kudrovo), Stanislav Lichouzov (Timaševsk).