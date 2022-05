9 maggio, attacco hacker in Russia: messaggio ‘no guerra’ in tv

Attacco hacker in Russia con un messaggio contro la guerra che compare in tv nella giornata del 9 maggio, in cui Mosca celebra la vittoria ottenuta nel 1945 contro la Germania nazista. Tutti i canali sono stati colpiti dall’attacco hacker: Rossiya 1, Ntv Plus, Pervyi Kanal.

Il messaggio

Sulla pagina dei programmi, al posto del nome di ogni programma, accanto all’orario, il messaggio: “Sulle vostre mani vi è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. Le televisioni e le autorità stanno mentendo. No alla guerra”.