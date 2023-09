Abbandono scolastico, boom al Sud

In Italia più di un ragazzo su 8 non porta a termine gli studi. Si ferma prima del diploma: resta senza il titolo di studio e, spesso, resta anche fuori dalle aule scolastiche. Si tratta quindi di ragazzi dai 14 anni ai 19 anni, che escono dal percorso formativo e restano senza niente in mano, alla ricerca di un lavoro quando va bene. La percentuale di abbandoni delinea un livello di allarme decisamente alto: un problema troppo esteso, da debellare. Secondo i dati diffusi da Save the Children, infatti, in Italia il 12,7% degli studenti abbandona la scuola prima di portare a termine le superiori. Non solo: questo dato porta con sé picchi esorbitanti a livello territoriale che, ancora una volta, vedono le regioni del Sud in maggiore difficoltà. In Calabria infatti la dispersione scolastica arriva al 14%, in Campania al 16,4% e in Puglia raggiunge addirittura il 17,6%. Maglia nera in assoluto alla Sicilia dove i ragazzi che abbandonano la scuola sono più di uno su 5: la la dispersione arriva infatti al 21,1%. Si tratta di migliaia di ragazzi che escono dal percorso e rischiano di trovarsi alle prese con una realtà sociale che potrebbe irretirli nel peggiore dei modi. Il percorso di scuola superiore mette in evidenza diversi punti critici per gli studenti basti pensare che lo scorso anno alle superiori sono stati promossi solo 3 ragazzi su 4: il 18% ha avuto una o più materie da recuperare a settembre e il 5,8% è stato proprio bocciato, direttamente a giugno. Lo scoglio più duro è il primo anno, con una quota di bocciati che arriva addirittura all’8,5%. La più alta in assoluto nei 5 anni di scuola e la causa è da ricercare, probabilmente, nella scelta sbagliata dell’indirizzo di studi.

L’iniziativa

Su questo punto potrebbe fare la sua parte il potenziamento dell’orientamento per gli studenti, richiesto anche dal Pnrr che ne riconosce la criticità. Per questo il ministro all’istruzione e al merito Giuseppe Valditara ha inserito, già a partire dall’anno scolastico ormai alle porte, le figure del tutor e dell’orientatore, per evitare proprio che una scelta sbagliata possa compromettere l’intero percorso dello studente e farlo allontanare dalla scuola. Esiste poi un’altra forma di dispersione scolastica su cui ha alzato l’allerta l’Invalsi, l’istituto di valutazione del sistema scolastico, ed è la dispersione implicita. Vale a dire la mancanza di competenze di base nei ragazzi che comunque, in qualche modo, arrivano al diploma. Si tratta di diplomatici che, una volta usciti dalla scuola, dovranno acquisire le conoscenze che non hanno oppure dovranno restare sotto la soglia minima di preparazione. Mettendo così a rischio il loro ingresso nel mondo del lavoro. E non sono pochi: in Italia infatti, lo scorso anno scolastico, il 9,7% dei diplomati non presentava le competenze di base previste alla fine della scuola superiore. Anche in questo caso il fanalino di coda spetta alle regioni del Sud con dei record negativi impressionanti: il 60% degli studenti diplomati in Sicilia, Calabria e Campania lo scorso anno non ha raggiunto i livelli minimi in italiano. Addirittura il 70% degli studenti in Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna non ha le competenze minime previste per la matematica.

Ordine del sud

La scuola deve mettere in campo piani speciali per recuperare questi ragazzi, in entrambi i casi: sia per gli abbandoni sia per il mancato apprendimento. Il ministro all’istruzione e al merito Giuseppe Valditara ha lanciato il progetto Agenda del Sud rivolto proprio alle regioni meridionali come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono 245 le scuole statali del Sud, tra primarie e secondarie, coinvolte nel progetto: riceveranno 140.000 euro ciascuna per iniziative formative negli anni 2023/2024 e 2024/2025, oltre 120 scuole avranno tre docenti in più per italiano, matematica e inglese e ci saranno poi quasi 2mila scuole elementari, individuate dall’Invalsi come situazioni problematiche, che avranno dei fondi in più per la didattica.