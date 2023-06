Addio a Silvio Berlusconi. Le ultime ore: all’alba ‘evento acuto’

Silvio Berlusconi è morto. Il leader di Forza Italia, 86 anni, era ricoverato da venerdì all’ospedale San Raffaele di Milano per la sua “patologia ematologica”. Berlusconi, a quanto si apprende, è morto questa mattina alle ore 9.30. Poco prima nella struttura ospedaliera era arrivato il fratello Paolo. I figli, a cominciare da Marina e Pier Silvio, sono giunti subito dopo nell’ospedale dove già si trovava Marta Fascina, dopo essere stati chiamati urgentemente. Il feretro è arrivato a Villa San Martino, ad Arcore, dove sarà allestita la camera ardente privata. Ad accoglierlo al cancello molte persone e alcuni simpatizzanti con bandiere di Forza Italia che lo hanno salutato con un lungo applauso. Ad Arcore è arrivato Orazio Fascina, padre di Marta Fascina. La camera ardente pubblica per rendere omaggio al leader di Forza Italia prevista in un primo momento negli studi di Mediaset a Cologno Monzese a quanto si apprende non si farà per motivi di ordine pubblico. Sarà giornata di lutto nazionale per i funerali di Stato, che si terranno mercoledì a Milano. E’ quanto ha deciso il governo, con un dispositivo firmato in queste ore dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. “A seguito del decesso del dottor Silvio Berlusconi, già presidente del Consiglio dei ministri – si legge nel dispositivo firmato da Mantovano – si dispone dal 12 al 14 giugno 2023 l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Il 14 giugno 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale”. La Curia di Milano ha confermato che i funerali si svolgeranno in Duomo. La celebrazione, alle 15, sarà presieduta da Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Il presidente del Repubblica, Sergio Mattarella – secondo quanto si apprende – parteciperà alle esequie. Berlusconi, malato da tempo di leucemia mielomonocitica cronica, era stato dimesso poche settimane fa dopo un ricovero di 45 giorni. Tantissime le testate giornalistiche presenti davanti all’ingresso di via Olgettina 60 dopo l’annuncio della scomparsa dell’ex premier. All’esterno dell’ospedale fotografi e decine di telecamere.

Berlusconi, Meloni serra file governo: “Avanti uniti, glielo dobbiamo”

E’ stata una giornata surreale, sospesa, quella che si è srotolata a Palazzo Chigi nel giorno segnato, e destinato a passare alla storia, dalla morte di Silvio Berlusconi. Nell’immediato il premier Giorgia Meloni ha annullato tutti gli appuntamenti istituzionali in agenda, a partire dalla visita a Palazzo Chigi del presidente iracheno Abdul Latif Rashid, in visita al Quirinale mentre la notizia della morte del Cavaliere ha iniziato a rimbalzare sui siti nazionali e internazionali. Ha tardato persino ad arrivare un suo commento, nonostante la premier fosse arrivata a Palazzo Chigi da un po’. Sulle agenzie si susseguivano le parole di cordoglio dei leader, di maggioranza e opposizione, ma si attendeva soprattutto che parlasse lei, la presidente del Consiglio. Che attorno a mezzogiorno ha rotto il silenzio con un video in cui ha rimarcato l’essere “soprattutto un combattente” di Berlusconi, un uomo “che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni”. E che per primo l’aveva voluta nel suo governo, ministro della Gioventù a soli 31 anni. In un video messaggio il cordoglio e il ricordo della premier Giorgia Meloni. ”Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono stati esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell’impresa”, le parole del presidente del Consiglio. Con lui ”l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti, ha imparato che non doveva mai darsi per vinta”, dice la premier. “Con Berlusconi abbiamo combattuto, vinto, perso, molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati. Addio Silvio”.

Salvini

Annullati gli appuntamenti pubblici di Matteo Salvini fino a nuovo aggiornamento. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, questa mattina a Lesa in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio per Berlusconi definendolo “un grande uomo e un grande italiano”. “Oggi ci saluta un grande italiano. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni – scrive Salvini su Facebook – Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche. Hai fatto tanto per l’Italia e per gli Italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato. Il più grande patrimonio che lasci su questa terra, che sono la tua splendida famiglia e i tuoi affetti, varranno mille vite ancora. Buon viaggio Silvio, amico mio”.

Tajani

“Berlusconi è stato un eroe per milioni di italiani, per difendere la libertà nella quale credeva”. Queste le prime parole pronunciate dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, parlando, commosso, fuori dal cimitero di Arlington, a Washington. Tajani conferma che ripartirà a breve dagli Stati Uniti, per essere in Italia domani mattina. La morte di Berlusconi “è un grande dolore per tutti noi, era un amico, per me era un fratello maggiore”, dice il vicepremier ricordando il leader di Forza Italia, definendo la sua scomparsa “improvvisa”. “Un grande protagonista della nostra storia, l’uomo che ha cambiato la politica”, “un grande imprenditore ma soprattutto un grande uomo”, sottolinea. “Abbiamo il dovere di andare avanti, lo faremo, lo farò – afferma – Anticipo il mio rientro in Italia, ma lo faccio ripetendo il messaggio politico che Berlusconi avrebbe e ha sempre rilanciato. Faremo nella comunità di Forza Italia quello che lui ha insegnato: combattere per il bene dell’Italia, con gli strumenti della politica, ma scegliendo sempre la libertà e l’amore per il popolo italiano”.