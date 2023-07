Addio a Vittorio Prodi fratello di Romano

Èmorto a 86 anni dopo una lunga malattia Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano. Anche lui è stato impegnato in politica: presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, è stato parlamentare europeo per due mandati, eletto nel 2004 per la lista di Uniti nell’Ulivo e poi nel 2009. Laureato in fisica, è stato professore all’Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. È stato anche presidente dell’Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992.

Andrea De Maria (deputato Pd): ‘Fece nascere la Scuola di Pace’

“È scomparso Vittorio Prodi. Uomo delle istituzioni di grande intelligenza e umanità. Con lui ho condiviso tanti momenti di incontro e di impegno. Ricordo con quanta passione, da presidente della Provincia di Bologna, fu protagonista della nascita della Scuola di Pace di Monte Sole a Marzabotto. Vittorio ha meritato davvero la riconoscenza della nostra comunità civile e politica”. Lo dice Andrea De Maria, deputato del Pd.

Fassino: ‘Ricordiamo la passione civile di Vittorio Prodi’

“Un abbraccio affettuoso a Romano e alla famiglia per la perdita di Vittorio Prodi, già presidente della Provincia di Bologna e europarlamentare: ne ricorderemo la bontà d’animo, la passione civile, la tensione morale. E il sorriso aperto e sempre accogliente”. Così Piero Fassino, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, alla notizia della scomparsa del fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi.

Bignami: ‘Una vita al servizio del Paese’

“Apprendiamo della scomparsa di Vittorio Prodi, figura di valore ed equilibrio politico, uomo delle istituzioni che ha messo la sua vita al servizio del Paese. Le nostre condoglianze alla famiglia”. È il messaggio del viceministro alle Infrastrutture, il bolognese Galeazzo Bignami, esponente di FdI.