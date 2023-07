“Guerra” per l’adozione del piccolo Luca, servono riforme urgenti

“La storia di Luca, il piccolo strappato dal Tribunale alla sua famiglia affidataria e destinato a trascorrere del tempo con un’altra famiglia aspirante all’adozione, mette in luce le gravi disfunzioni delle normative italiane riguardanti l’istituto dell’affidamento e dell’adozione. Queste norme sembrano influenzate da una visione ideologica superata, trattando i bambini in difficoltà come cittadini di serie B o, ancora peggio, come pacchi postali”. Così Anna Maria Bigon, consigliere regionale PD in Veneto.

Questa drammatica vicenda e la protesta del noto psichiatra Carlo Piazza, che si è incatenato al cancello di casa, non possono essere ignorate. Pertanto, insieme ai colleghi consiglieri del Partito Democratico in Regione Veneto, sto lavorando a un progetto di modifica della legge nazionale aperto a tutti, indipendentemente dal colore politico, con l’obiettivo di fissare alcuni punti fondamentali.

In primo luogo, proponiamo che se un bambino vive in una famiglia affidataria, questa famiglia dovrebbe diventare quella adottiva nel caso in cui sia dichiarato adottabile. Questa logica è elementare: garantire continuità nella relazione affettiva e stabilità nei legami. Inoltre, gli stessi accertamenti eseguiti per i genitori adottivi dovrebbero essere applicati anche agli affidatari.

In secondo luogo, riteniamo che sia fondamentale semplificare le procedure e ridurre i tempi per le pratiche sia a livello nazionale che internazionale. Non possiamo permetterci di far attendere anni le famiglie interessate, arrecando danni sia ai futuri genitori che ai bambini, soprattutto quando il mondo è afflitto da una crescente natalità e da un gran numero di bambini abbandonati che vivono in situazioni precarie, come per esempio gli orfanotrofi.

Terzo punto: l’adozione rappresenta uno degli strumenti, anche se non il principale, per contrastare il problema della denatalità e dell’inverno demografico del nostro Paese. Ci sono molte famiglie disponibili in Italia pronte ad accogliere un bambino bisognoso di affetto e protezione. Lo Stato dovrebbe, inoltre, intervenire per ridurre i costi delle adozioni internazionali, altrimenti molte coppie o anche singoli individui non potranno permettersi di mettersi a disposizione.

In conclusione, la storia di Luca e le lacune del sistema attuale ci spingono a un intervento immediato e deciso. È ora di riformare le leggi sull’affidamento e sull’adozione in Italia, garantendo il benessere e il diritto alla famiglia per tutti i bambini coinvolti, senza alcuna discriminazione o ritardi ingiustificati. Solo con una rinnovata attenzione e un’impostazione moderna potremo garantire a tutti i bambini un futuro migliore.

“Accade in Italia che minorenni con problemi di salute mentale vengano ricoverati negli stessi reparti degli adulti – spiega Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza -. L’ultima segnalazione di un episodio del genere registrata dalle cronache è arrivata dal Veneto, ma secondo la Società di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza in media 6 minorenni su 10 vengono ricoverati in reparti inappropriati, tra cui quelli per gli adulti”. È dal 2017 che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza richiede particolare attenzione affinché si eviti che ragazzi di minore età con disturbo psichiatrico si trovino ricoverati in reparti di psichiatria per adulti per la carenza di strutture specifiche per l’età evolutiva. Una raccomandazione che, evidentemente, viene disattesa in violazione dei diritti di questi ragazzi.

In Italia, stando ai dati del 2022 del Ministero della salute, ci sono 403 posti letto in degenza ordinaria. Secondo la Società di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza ne servirebbero 700. “È indispensabile – conclude Garlatti – assicurare a bambini e ragazzi una presa in carico da parte dei servizi che sia in grado di dare risposte specifiche e appropriate alla loro età e alla fase di sviluppo che stanno attraversando. Infine, occorre garantire un’organizzazione omogenea su tutto il territorio nazionale dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di superare le attuali differenze regionali, poiché ci sono regioni che risultano avere pochi posti letto o altre che non ne hanno per nulla”.