Aggressione a Rifondazione Comunista. Martella: «Solidarietà e vicinanza del Pd»

Nella notte tra il 17 e il 18 luglio si è verificato un violento attacco durante la manifestazione “Festa in Rosso” nella frazione di Quinzano a Verona. Il bilancio del blitz “nero” riporta tre feriti non gravi. Secondo la ricostruzione degli organizzatori, poco dopo mezzanotte, un gruppo di estrema destra, con il volto mascherato e armato di bastoni e spranghe, si è introdotto nell’area verde vicino alle piscine Santini, dove si stava svolgendo l’evento, e ha attaccato i presenti rimasti fino alla fine della serata. Tra le vittime c’è un pensionato sessantenne che è stato colpito alla testa e successivamente trasportato al Pronto Soccorso per ricevere cure mediche. Gli altri due feriti, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, hanno riportato escoriazioni alle braccia e alle gambe.

Gli agenti delle Volanti, che erano già presenti in zona, sono intervenuti sul posto dopo essere stati allertati verso mezzanotte dalla centrale operativa a causa del lancio di un petardo all’interno dell’area della manifestazione “Festa in Rosso”, organizzata da Rifondazione Comunista. Circa quindici minuti dopo l’allarme, il gruppo di estrema destra ha compiuto l’attacco contro i partecipanti. La Digos avrebbe identificato i responsabili del blitz come militanti di gruppi di estrema destra della città di Verona, già coinvolti in precedenza nelle aggressioni avvenute lo scorso dicembre ai danni di alcuni tifosi marocchini che stavano festeggiando la vittoria della propria squadra nazionale.

Il segretario regionale del pd Andrea Martella chiede un patto a forze politiche per mettere al bando gli estremisti violenti. «A nome del Partito Democratico esprimo solidarietà e vicinanza alla comunità politica di Rifondazione comunista per la vile aggressione subita da estremisti di destra durante lo svolgimento della propria festa a Quinzano di Verona. È un episodio inquietante e se alcuni dei fermati sono gli stessi, come si apprende dai media, che si erano resi responsabili dell’aggressione di cittadini di origine marocchina che festeggiavano la vittoria della propria nazionale durante gli ultimi mondiali di calcio allora ci sono tanti elementi da chiarire. Serve un patto di tutte le forze politiche per contrastare e mettere al bando estremismi che praticano violenza e possono innescare un pericoloso cortocircuito».