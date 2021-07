Agricoltura: al 50% degli imprenditori veneziani piace il robot

Piace già a circa il 50 per cento degli agricoltori del Veneziano in modo particolare a quelli del Veneto orientale (Portogruarese-Sandonatese). E già lo stanno prenotando. E’ stato presentato alla recentissima edizione di “Vite in campo” la fiera nazionale in movimento organizzata dal Condifesa TVB.

Il robot

Si tratta di un Robot (Bakus) di ultima generazione, prodotto in Francia, ha dei sensori davanti che rileva presenza umana a 15 metri, effettua la lavorazione interfilare, la spollonatura un lavoro molto faticoso perché vicino al terreno e richiede volumi di manodopera, quindi la cimatura (l’uva deve essere esposta il più possibile al sole).

Il parere di Nadal

Valerio Nadal presidente Condifesa Veneto (20mila imprese associate) sulle nuove tecnologie non ha dubbi: “L’uso della robotizzazione in agricoltura non è fra tre anni, ma domani. Andremo a ridurre e sostituire la chimica e si rafforza il sistema della sicurezza sul lavoro. Sostenibilità e innovazione sono per noi fondamentali”.

Colla

Per Andrea Colla presidente Coldiretti Venezia “è fondamentale coniugare la tradizione alla tecnologia senza perdere il contatto con il territorio. C’è grande attesa per il Robot non lo nascondiamo”.

Codato

Agricoltori del Veneto orientale pronti ad investire per puntare al meglio sulla sostenibilità come ha spiegato il direttore Condifesa Veneto Filippo Codato: “sempre più agricoltori fanno importanti investimenti e siamo tra i primi in Europa per l’impiego di irroratrici a recupero. Non è un caso se in due giorni sono state presentate e messe in azione una settantina di macchine tra le più significative e innovative”

Per ora il Robot potrebbe interessare aziende con oltre 30 ettari di vigneto, lo si può azionare dallo smarthphone o programmare attraverso la mappatura del vigneto.