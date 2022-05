Agricoltura e pesca, Conte (lega): bene ok Ue a 1,2 mld di aiuti, ora rivedere Pac per potenziare sovranità alimentare

“Oggi la Commissione europea ha approvato il regime quadro italiano da 1,2 miliardi di euro a sostegno dei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura colpiti dall’aumento dei costi dei fattori di produzione causato dalla guerra in Ucraina e dalle relative sanzioni. Si tratta di una buona notizia che premia il lavoro fatto dalla Lega a Roma e a Bruxelles, e che servirà a sostenere non solo i lavoratori e le imprese dei settori interessati, ma più in generale la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare del nostro Paese”.

La conclusion

“A tal fine, come ho già sostenuto in una interrogazione inviata alla Commissione europea, occorre che l’Ue si impegni da subito per ridurre la dipendenza dall’estero potenziando la sovranità alimentare a livello nazionale, anche diversificando le fonti di approvvigionamento, e togliendo i vincoli alle colture per colmare le insufficienze strutturali. La Pac va rivista perché le condizioni sono cambiate rispetto a quando la riforma è stata varata. Continuerò a fare pressioni sulla Commissione Ue in tal senso”. Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte.