Aiea: “Pericolo senza precedenti per centrali nucleari”

“Il conflitto militare sta mettendo le centrali nucleari ucraine e altre strutture con materiale radioattivo in un pericolo senza precedenti”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, da oggi in visita in Ucraina. “Dobbiamo intraprendere un’azione urgente per garantire che possano continuare a operare in sicurezza e ridurre il rischio di un incidente nucleare che potrebbe avere un impatto grave sulla salute e sull’ambiente sia in Ucraina che altrove”, ha affermato Grossi, che si recherà in una delle centrali nucleari.

Ucraina chiede aiuto

“L’Ucraina ha richiesto la nostra assistenza per la sicurezza – ha proseguito, secondo quanto si legge in una nota – La presenza dell’Aiea, dove necessario per garantire sicurezza e protezione, è di fondamentale importanza. Siamo pronti ora a fornire il supporto necessario”.