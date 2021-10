Al centrosinistra Milano, Napoli e Bologna al primo turno

Il centrosinistra conquista Milano, Napoli e Bologna al primo turno con Sala, Manfredi e Lepore. A Roma (Michetti 31,7% e Gualtieri 27,6%), Torino (Lo Russo 42,3% e Damilano 39,7%) e Trieste (Dipiazza 45,6% e Russo 33,4%) si va al ballottaggio. Al centrodestra la Regione Calabria, con Occhiuto al 54,7%: sono i principali risultati del turno amministrativo. Alle suppletive di Siena vince Letta.

Pd primo partito nelle grandi città

Il Pd è il primo partito in molte città ma a Roma Fratelli d’Italia è davanti a tutti (seconda solo alla Lista Calenda) con oltre il 18%, tre volte i voti della Lega che a Milano si ferma all’11%. Crollo della lista del M5s nelle città governata dalle sindache Raggi e Appendino ma anche nel resto d’Italia: meno del 9% a Torino, poco sopra il 10% a Roma. Caso più unico che raro: Milano. “Credo che quello che sta maturando a Milano è qualcosa di importante, un evento quasi storico”, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando i primi risultati elettorali.

Bologna

“Voglio ringraziare il Movimento 5 Stelle, ha passato un momento di travaglio, ma non ha mai avuto dubbi di stare dalla parte progressista. Mi auguro scelga da che parte stare, è un’ottima ragione per fare questa scelta anche nel resto del Paese”, ha spiegato Matteo Lepore, candidato del centrosinistra a sindaco di Bologna, verso una netta vittoria al primo turno e sostenuto anche da un’ampia coalizione, tra cui anche il M5s.

Napoli

Il candidato del centrodestra a sindaco di Napoli, Catello Maresca, ha telefonato a Gaetano Manfredi, candidato del centrosinistra per congratularsi.

Gualtieri e Roma al ballottaggio

“Siamo molto soddisfatti perché siamo al ballottaggio. Ci rivolgeremo a tutte le romane e i romani per dare a Roma un governo all’altezza di una grande Capitale”, ha detto il candidato a sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accolto dagli applausi del suo comitato elettorale e dalle urla “Roberto sindaco”.

L’avviso di Calenda

Carlo Calenda durante una conferenza stampa nella sede del suo comitato elettorale, Roma, 4 ottobre 2021. ANSA/ETTORE FERRARI

“Non ci sarà nessuna alleanza, nessun apparentamento”, ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, candidato a Roma.

M5s

“Al momento a Roma sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del centrodestra e del centro sinistra con il M5S e le mie liste civiche”: così Virginia Raggi.

Torino

“Nessun apparentamento l’abbiamo detto fin dal primo turno, non ci sono esigenze di fare apparentamenti, ma soprattutto abbiamo una cosa che si chiama coerenza e in politica credo sia molto importante”. Così Stefano Lo Russo, candidato sindaco di Torino per il centrosinistra. “Abbiamo costruito un programma che crediamo credibile anche per gli elettori che al primo turno hanno votato altri candidati – dice -. Crediamo che sotto il profilo dei diritti, dell’ambiente e della lotta alle diseguaglianze ci siano moltissimi punti di contato con molti elettori che non ci hanno votato e che magari potrebbero votarci al secondo turno”.