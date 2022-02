Alla Camera passa la fiducia sul decreto Milleproroghe

La Camera dei Deputati ha votato la fiducia al governo sul decreto legge intitolato “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, più noto come “Milleproroghe”. I voti a favore sono stati 369, quelli contrari 41. Come stabilito dalla conferenza dei Capigruppo di Montecitorio, la seduta dell’Aula è ora sospesa: riprenderà alle 19 con l’esame degli ordini del giorno al testo. Il voto finale sul provvedimento, che poi passerà all’esame del Senato, è atteso nella giornata di domani.

L’ira di Draghi

Nella notte tra mercoledì e giovedì della settimana scorsa erano stati approvati quattro emendamenti contro il parere del governo, suscitando l’ira del presidente del Consiglio Mario Draghi.