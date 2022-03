Alle 13 si è tornati al tavolo dei negoziati. Pausa per evacuare i civili

Nell’ottavo giorno di guerra in Ucraina il ministero della Difesa russo ha annunciato delle “pause” nelle operazioni dell’esercito, per favorire l’evacuazione dei civili attraverso corridoi umanitari. “Siamo pronti a creare corridoi umanitari ovunque, in qualsiasi momento”, ha detto il ministro russo, secondo quanto riporta l’Interfax.

Kiev

Intanto nella notte appena trascorsa forti esplosioni sono state udite a Kiev e in altre città dell’Ucraina. Secondo la Bbc, almeno quattro esplosioni si sono registrate intorno alle 3.00 ora locale nella capitale, ma non è chiaro quali fossero gli obiettivi né se ci siano persone colpite. Così a Kiev nella notte sono tornate a suonare le sirene antiaeree con gli abitanti invitati a mettersi al riparo, come ha riportato l’agenzia Unian. I media locali hanno anche riferito di combattimenti alla periferia di Kiev. “Il nemico sta cercando di sfondare”, ha scritto nelle scorse ore su Telegram il sindaco Vitali Klitschko.

I negoziati

Ma questo è anche il giorno in cui è previsto il secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina che si dovrebbero tenere, secondo quanto riferito dal capo negoziatore russo Vladimir Medinsky, intorno alle 15 nella regione di Brest, in Bielorussia. L’analista bielorusso Yury Voskresensky, vicino agli organizzatori dell’incontro, ha detto che Kiev avrebbe chiesto di spostare la sede dei colloqui, respingendo Belaya Vezha e chiedendo “di spostarli nei Paesi vicini”, ma “la delegazione russa è pronta a tenerli solo in Bielorussia per evitare provocazioni”. Sul tavolo c’è “il cessate il fuoco”, assicura Mosca. Kiev avverte che non accetterà ultimatum dal Cremlino.

Lavrov: pronti a parlare ma la demilitarizzazione sarà completa

“Sono sicuro che si troverà la soluzione alla crisi intorno all’Ucraina, le condizioni della Russia sono minime”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Sergey Lavrov in un colloquio con la stampa straniera a Mosca. Tuttavia secondo Lavrov “Mosca non può consentire minacce di attacco diretto alla Russia provenienti dall’Ucraina”, per questo “l’operazione speciale” in corso sul suo territorio sarà portata a termine. “Siamo pronti a parlare – ha detto Lavrov – ma continueremo la nostra operazione, perché non possiamo permettere all’Ucraina di mantenere le infrastrutture che minacciano la sicurezza della Federazione Russa: la demilitarizzazione sarà portata a termine nel senso che le infrastrutture e le armi che ci minacciano saranno distrutte”.