Alluvione in Emilia-Romagna, Meloni nelle strade con i cittadini:’Non è il momento delle passerelle. Il governo c’è’

Camicia verde, pantaloni blu e stivali di gomma: la presidente del Consiglio – in un video che circola sui social – viene ripresa mentre è in strada e parla con alcuni cittadini delle aree alluvionate. “Ciao, buongiorno. Siete molto bravi”, dice rivolgendosi ad un uomo che l’ha incontrata nel comune di Ghibullo (Ravenna), come si sente in un breve video postato su Fb.

La visita, un dovere

L’obiettivo della visita – come ha annunciato lei stessa – è quello di rendersi conto di persona della situazione lontano dai riflettori. La premier Giorgia Meloni, è accompagnata dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, ha visitato la periferia di Forlì, Faenza, poi i dintorni di Ravenna. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini e la premier Meloni si sono incontrati nel primo pomeriggio a Forlì per un confronto sull’emergenza maltempo in Emilia-Romagna. Successivamente hanno visitato un’area colpita a Faenza. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in piazza del popolo a Ravenna, accompagnata dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. Ad attenderla il prefetto della città Castrese De Rosa. Non ha rilasciato dichiarazioni, rimandando al termine dell’incontro in Prefettura.

Nessuna passerella

“Il governo c’è. E’ stata una tragedia ma può essere un’occasione per rinascere più forti, difficile fare stime ma andranno mobilitate molte risorse”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni da Ravenna. “Non è il momento delle passerelle, sono commossa” dice la presidente del consiglio. “Il governo c’è e ci sono anche gli altri livelli istituzionali. Bisogna lavorare giorno per giorno ma ci siamo”. “Sono contenta che si parli del Pnrr perchè vuol dire che si è d’accordo anche” su una sua revisione. Le risorse, ha aggiunto “vanno usate nel modo migliore” ma “credo che in questa fase sia necessario l’uso di altri fondi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando dalla sua visita nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. “Vengo dal G7 nel quale” in tanti “ci hanno detto ‘se serve qualcosa noi ci siamo’, cerchiamo di ottimizzare anche questa disponibilità”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando dalla prefettura di Ravenna. Meloni ha lodato la protezione civile italiana: “è eccezionale”, ha osservato. “Ora il compito nostro, al netto del lavoro incredibile della Protezione Civile, delle forze dell’ordine, delle forze armate è garantire risposte immediate.”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni da Ravenna. “Mi scuserete se c’è stata suspense su dove dovessi andare, non volevo farlo. Non saremmo riusciti….Sono contro le passerelle. Mi sono anche commossa, ho trovata tante gente commossa, dalla tragedia ma anche commossa di speranza”. “E’ diffcile fare una stima dei danni, so che i danni sono ingenti. E’ stata fatta una prima stima dei danni sulla viabilità ma finché non siamo sicuri che la situazione si fermi è molto difficile”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando alla prefettura di Ravenna. “Andranno in ogni caso – ha aggiunto – mobilitate molte risorse e anche qui il governo è già al lavoro per capire quali possano essere i fondi prioritari dai quali si possa attingere”. La premier ha evidenziato che i 10-20 milioni che saranno stanziati al Cdm “servono per garantire adesso i soccorsi” ma saranno mobilitate altre risorse. “Il fondo europeo di solidarietà è uno di quelli che possono essere utilizzati” per questo, ha concluso. “Ravenna e l’Emilia-Romagna meritano attenzione perché qui, pochi mesi fa, lo Stato ci ha chiesto di realizzare le procedure per il secondo rigassificatore. L’Italia ha chiesto a Ravenna e all’Emilia-Romagna di dare una mano, in 120 giorni, all’unanimità di tutti i partiti, abbiamo detto sì: ora abbiamo bisogno noi e siamo sicuri che ci diranno sì”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al termine dell’incontro in prefettura a Ravenna con la premier Giorgia Meloni.