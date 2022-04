Alternativa: “Kiev ascolti messaggio del Papa”

“Sia ascoltato il messaggio del pontefice (colui che costruisce ponti). Comprendiamo la grave situazione del popolo ucraino e la difficoltà del governo di Kiev nel gestire in piena crisi i rapporti con la Federazione Russa, ma troviamo controproducente per il perseguimento della pace che lo stesso governo esorti il Papa a prendere posizioni che dividano due popoli. Papa Francesco è l’unico Capo di stato che sta cercando di veicolare potenti messaggi di distensione e di pace. Sin dall’inizio il suo pontificato ha cercato di ricucire i rapporti interni alla cristianità e questo ha un riflesso importante per una politica di distensione, coesistenza pacifica e disarmo”.

Alternativa

Lo affermano i deputati di Alternativa, commentando le reazioni dell’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andriy Yurash e dell’arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, sulla decisione di Papa Francesco di far portare la croce durante la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, a due donne, una ucraina e una russa.