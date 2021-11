Ambiente: Da Re (Lega), UE si attivi per conservazione nostre foreste

“Servono da parte dell’Unione europea ulteriori strumenti finanziari, oltre al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per migliorare lo stato di conservazione delle foreste. Non solo, attraverso la mia interrogazione ho chiesto quali misure verranno messe in atto per incrementare la biodiversità forestale. Secondo la Relazione 21/2021 della Corte dei Conti europea, intitolata “Finanziamenti dell’UE per la biodiversità e la lotta contro i cambiamenti climatici nelle foreste dell’UE: risultati positivi ma limitati”, la Commissione, nel periodo 2014-2020, avrebbe potuto svolgere un’azione più incisiva a tutela delle foreste dell’UE.

Disbocamento illegale

In particolare, la Commissione avrebbe potuto attivarsi maggiormente per combattere il disboscamento illegale e la scarsa biodiversità. Sembra che l’85% delle valutazioni degli habitat protetti riporterebbero uno stato di conservazione cattivo o mediocre e le misure di conservazione sarebbero finalizzate a mantenere tale stato anziché a ripristinarne uno migliore”.

Da Re

Così l’eurodeputato della Lega Gianantonio Da Re, componente della commissione per l’Ambiente, firmatario dell’interrogazione alla Commissione europea.