Ambulanti non alimentari esclusi dai mercati. Merce chiusa nei camion, ma venduta nei negozi

Una trentina di ambulanti non alimentari hanno inscenato ieri pomeriggio a Noale un flash-mob di protesta per chiedere al Governo di riammetterli ai mercati, dopo essere stati esclusi dagli ultimi decreti. Confcommercio del Miranese era al loro fianco, per chiedere alle istituzioni di salvaguardare questa antica forma di commercio, essenziale per la sopravvivenza dei paesi oltre che degli stessi operatori e che non ha ragione di essere fermata, soprattutto se a lavorare sono quasi tutte le altre categorie.

La loro vita

Gli ambulanti si alzano ogni giorno alle 4 del mattino, lavorano all’aperto con ogni condizione di tempo, contribuiscono a mantenere vive le piazze dei paesi: eppure sono i più penalizzati tra i penalizzati. Chi opera dietro un banco di mercato sa bene cosa significhi mancare troppe settimane all’incontro con i clienti e la preoccupazione che dopo un stop prolungato non si riesca più a ripartire è tanta. Nel settore ambulante dell’abbigliamento e delle calzature poi, gli operatori sono doppiamente beffati: non solo la loro attività (a differenza del settore alimentare, florovivaistico e agricolo) è stata esclusa dai mercati pur avendo osservato finora le stesse regole (e sostenuto gli stessi costi), ma si trova a non poter lavorare quando i negozi che vendono gli stessi articoli possono rimanere aperti.

La protesta

Nel Miranese, gli ambulanti costretti a tenere i camion chiusi sono diversi e molti in queste settimane alzano la voce per poter tornare a lavorare, in un periodo dell’anno in cui il clima gradevole e l’offerta di capi primavera-estate porta ad aumentare il giro d’affari.

Gallo e Molinari

«Ancora una volta – spiegano il presidente di Confcommercio del Miranese Ennio Gallo e la direttrice Tiziana Molinari – non si capisce quale sia la ratio di queste chiusure: costringiamo intere categorie, in questo caso gli ambulanti non alimentari, a non lavorare, dopo averli costretti a rivedere misure e dimensioni dei loro banchi e quando questi adottano le stesse misure degli altri. Auspichiamo per il futuro che chi decide interpelli la nostra associazione, che conosce le vere problematiche di settore e può quindi essere di supporto per trovare le giuste soluzioni. Come per i negozi, anche la questione ambulanti dimostra che non si guarda al reale rischio sanitario ma ad aspetti che nulla hanno a vedere con la possibilità di favorire i contagi o gli assembramenti».

Zanchetto

Per Mirco Zanchetto, presidente provinciale FIVA-Confcommercio, Federazione Italiana Venditori Ambulanti: «La questione pandemica è gestita male dalla testa: il Governo pare non riuscire a prendere una direzione chiara. Ogni volta gli ambulanti appaiono l’ultima ruota del carro, anche se non contano proprio poco. Se vogliamo continuare ad avere mercati di qualità, dobbiamo trattare gli operatori come tutti gli altri e invece non è così. Nessuno chiede il liberi tutti, ma neanche dare la colpa della situazione sempre a uno solo».