Amministrazione e democrazia

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Cappellini, Matteo Cavetton, Enrico Turrin. L’amministrazione comunale di Padova, retta da un fritto misto di Partito democratico ed estrema sinistra, si è sempre dimostrata allergica anche alle più basilari regole della democrazia rappresentativa. Tuttavia, seguendo evidentemente l’esempio del Governo nazionale, la Giunta patavina si è fatta prendere la mano arrivando a vette di dispotismo autocratico fino ad ora sconosciute.

No all’aula consiliare da parte dell’amministrazione

Dopo aver imbavagliato le minoranze emanando disciplinari che, con la scusa del Covid 19, impediscono da due mesi e mezzo il dibattito in aula consiliare, ora intende servirsi dei richiedenti asilo per controllare i padovani.

Amministrazione e richiedenti asilo

È di ieri la notizia che l’assessore al verde pubblico-fedelissima dello sfidante di Zaia alla carica di Governatore- ha intenzione di utilizzare i richiedenti asilo per controllare i cittadini che si recano nei parchi pubblici. A fronte di questa ennesima e pericolosa buffonata arcobaleno, si è levata forte e ferma la protesta dei Consiglieri Comunali di FdI di Padova, Elena Cappellini, Matteo Cavatton ed Enrico Turrin.

La protesta

I nostri rappresentanti hanno occupato simbolicamente l’aula consiliare, rimandovi sino a notte fonda per far valere il loro sdegno e confermare la loro strenua e non negoziabile difesa dei diritti dei padovani.

Elena Cappellini, Matteo Cavetton, Enrico Turrin