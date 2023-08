Anche Rocca (FdI) prende le distanze da De Angelis

Un post del responsabile della comunicazione della regione Lazio, Marcello De Angelis, riaccende le polemiche sulla strage di Bologna. De Angelis sul suo profilo Facebook ha scritto: «So per certo che la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un’opinione: io lo so con assoluta certezza». De Angelis ha poi invitato a condividere il post, perché «altrimenti hanno vinto gli apostoli della menzogna».

Schlein, parole di De Angelis ignobili, Meloni intervenga

L’intervento ha scatenato reazioni. Le parole di De Angelis sono «ignobili», ha attaccato la segretaria Pd Elly Schlein che ha chiesto le «dimissioni immediate. Se non riescono a farlo i vertici della Regione Lazio sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a prendere provvedimenti immediati. È grave che Meloni il giorno della commemorazione non sia riuscita a dire che quella di Bologna sia stata una strage neofascista, sarebbe gravissimo se continuasse a permettere ai suoi sodali di stravolgere la verità processuale. Ponga fine, una volta per tutte, a questa scellerata aggressione alla storia».

Bonaccini: «Dica queste cose guardando negli occhi i famigliari delle vittime»

Il governatore dell’Emilia Romagna, il Dem Stefano Bonaccini che su Twitter ha replicato al portavoce dando dell’ignobile e del bugiardo a De Angelis: «Venga a dirle a Bologna queste cose guardando negli occhi i famigliari delle vittime della strage fascista del due agosto». E non solo. Il Pd si è appellato al governatore del Lazio, Francesco Rocca, affinché prenda le distanze dal suo collaboratore sottolineando la gravità delle affermazioni di De Angelis e sottolineando con non si erano sbagliati fin da subito a chiedere la revoca della nomina di chi è incompatibile con i valori della Repubblica democratica e antifascista.

Rocca, De Angelis parla a titolo personale, valuterò

«Marcello De Angelis ha parlato a titolo personale, mosso da una storia familiare che lo ha segnato profondamente e nella quale ha perso affetti importanti», ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sottolineando che al momento il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione resta al suo posto: «Essendo il dialogo il faro del mio operato, valuterò con attenzione nei prossimi giorni il da farsi, solo dopo averlo incontrato». Rocca ha proseguito ricordando che De Angelis «si è espresso sulla sua pagina Facebook da privato cittadino e non nella sua carica istituzionale che, per altro non è quella di portavoce come erroneamente riportato da numerosi giornali. La mia portavoce, infatti, è Carla Cace». Il ruolo di De Angelis è invece responsabile della comunicazione istituzionale della Regione: «Un ruolo tecnico per il quale – ha continuato il presidente – è stato scelto vista la sua pluriennale esperienza professionale e che non ha nulla a che fare con l’indirizzo politico dell’istituzione che mi onoro di rappresentare». «La stagione delle stragi in Italia, di cui Bologna è stato l’episodio più straziante, è ancora una ferita aperta per il nostro Paese – ha sottolineato Rocca – Le sentenze si rispettano e vista la mia professione di avvocato non posso che ribadire questo. Il rispetto per le sentenze non esime dalla volontà di ricerca continua della verità, specialmente su una stagione torbida dove gli interessi di servizi segreti, apparati deviati e mafia si sono incontrati».