Ancora Italia si presenta in Veneto

Sabato 2 ottobre ai Campi Sportivi di Sacca Fisola ha avuto luogo il primo Congresso regionale di Ancora Italia, partito politico fondato il 27 febbraio 2021 a Roma. Ancora Italia si sta rapidamente espandendo, raccogliendo adesioni su tutto il territorio nazionale da parte di un elettorato che non si sente più rappresentato da nessuna forza politica.

In più di cento a Venezia

Oltre un centinaio di iscritti provenienti da tutto il Veneto si sono riuniti per eleggere il loro Coordinatore Regionale. I candidati al ruolo erano Adriano Longo, imprenditore, già coordinatore veneto pro-tempore e Valeria Rebello, della sezione di Treviso, esperta di sicurezza sul lavoro. Durante la mattinata gli iscritti hanno votato ed eletto Adriano Longo. Il pomeriggio è stata l’occasione per simpatizzanti e curiosi di partecipare alla discussione sulle tematiche regionali.

Il presidente – giornalista

Presente a Sacca Fisola il Presidente del partito e giornalista Francesco Toscano, volto di Visione TV il quale ha dichiarato “sono felice che il primo congresso regionale del partito sia proprio qui in Veneto, regione all’avanguardia nella ricostruzione del tessuto democratico sotto attacco dalla politica di Draghi”. Era presente anche il Segretario Nazionale, Avvocato Mario Gallo che espresso grande soddisfazione per il lavoro fatto fin qui, ricordando che la democrazia è un esercizio al quale siamo purtroppo disabituati, ma che con Ancora Italia sarà sempre promossa ed incentivata la partecipazione popolare dando voce a tutti i militanti che di giorno in giorno testimoniano la nostra visione del mondo.

Longo coordinatore per il Veneto

Fabrizio Viti della Direzione Nazionale che ha dichiarato “sosteniamo la scelta democratica degli iscritti veneti nella persona di Adriano Longo e proseguiamo nell’attività di dettare l’indirizzo politico del partito con il programma nazionale che sarà pubblico entro fine anno”. Adriano Longo, nuovo coordinatore del Veneto ha manifestato emozione per aver ottenuto dagli iscritti l’investitura e per aver ricevuto riconoscimento per un’attività che lo vede impegnato già da un anno e mezzo.