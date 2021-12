Angela Merkel, l’appello ai tedeschi nel suo ultimo messaggio: “Il covid è infido”

Ci siamo, Angela Merkel è pronta al passaggio di consegne del proprio status di cancelliera tedesca a Olf Scholz, e nel suo ultimo vidoe messaggio di sabato 4 dicembre, l’uscente cancelliera ci tiene a richiamare all’ordine e alla prudenza il popolo tedesco, perché il covid non è ancora stato sconfitto: “Siamo nel pieno della quarta ondata della pandemia che è molto seria e che in alcune parti del Paese può essere solo definita drammatica. Prendete questo virus infido molto seriamente”.

Covid Germania, Merkel: “La chiave sono i vaccini”

Angela Merkel parla di terapie intensive sovraffollate e di continui spostamenti di pazienti da un ospedale all’altro, mettendo in luce tutti problemi che la Germania sta affrontando in questa quarta ondata del covid, culminata con la variante Omicron. A maggior rragione, quindi, indica come unica via d’uscita quella del vaccino: “Tutti loro lasciano dietro di sé famiglie o amici storditi, impotenti. E questo è particolarmente amaro perché avrebbe potuto essere evitato, con i vaccini sicuri ed efficaci siamo noi ad avere la chiave”.

Covid Germania, i ringraziamenti di Angela Merkel

Infine l’uscente cancelliera ci tiene a ringraziare i suoi collaboratori e coloro che negli anni del suo mandato, ma soprattutto lancia un ultimo appello allo spirito civico dei tedeschi, affinché si possa uscire insieme dalla crisi pandemica: “Le prossime settimane saranno ancora difficili e richiederanno uno sforzo congiunto. Mi auguro sinceramente che riusciremo insieme a superarle“.