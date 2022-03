Anonymous diffonde i presunti piani di Putin per l’invasione dell’Ucraina

Il collettivo Anonymus pubblica su twitter documenti e mappe ufficiali, sottratti alle forze armate russe, che dimostrano la volontà dell’invasione ucraina con i bombardamenti di grandi e piccole città del Paese. Stando a quanto riportato, l’attacco sarebbe stato approvato il 18 gennaio e il piano iniziale prevedeva un lasso temporale per l’iniziativa militare che sarebbe durata al massimo un paio di settimane dal 20 febbraio al 6 marzo.

Il tweet

Il tweet è apparso il pomeriggio del 2 marzo e subito è partita la corsa a verificarne l’attendibilità.

La veridicità

Una conferma sulla veridicità dei documenti è arrivata da Michael Horowitz, analista della sicurezza presso il Beck Institute, è convinto che i documenti siano stati recuperati dal ministero della Difesa di Kiev e quindi, secondo lui, autentici.

Una delle tante iniziative contro Putin

Una rivelazione quella del gruppo hacker che fa parte delle tante iniziative prese per combattere il presidente russo: attacchi informatici contro siti istituzionali contro la tv russa e che hanno ufficializzato la posizione presa dagli hacker in difesa del Paese invaso. “I tuoi segreti potrebbero non essere più al sicuro e molte infrastrutture del tuo governo potrebbero essere compromesse”, così Anonymous rivolgendosi a Putin. Questa è una guerra non solo di carri armati, aerei, soldati sul campo e vittime militari e civili. Si gioca anche sul fronte elettronico dove le armi sono software e le azioni sono gli attacchi informatici e cyber-sabotaggi di varia natura.