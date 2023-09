“Giovedì 21 Settembre, nell’incantevole Cornice di Palazzo Malmignati a Lendinara, il Capitolo BNI di Rovigo – “Città delle Rose” ha organizzato il partecipatissimo evento “Aperitivo d’Affari in Villa” per celebrare l’Anniversario della sua Costituzione, evento che rappresenta ormai una consuetudine.L’evento era rivolto ad imprenditori e professionisti di tutto il Triveneto, ed ha visto la partecipazione di quasi 200 tra imprenditori e professionisti che hanno avuto modo di conoscersi e fare rete per allargare il proprio campo d’azione e per trovare nuovi partner commerciali o interessanti collaborazioni.

La serata

La serata è cominciata alle ore 18:00 con la registrazione dei partecipanti all’evento che successivamente sono stati divisi in vari gruppi di lavoro ottimizzati per area di provenienza e settore, e per finire Networking all’aperto nella cornice dei giardini del Palazzo durante l’apericena. Una serata che ha consentito ai partecipanti di fare Rete e aumentare il loro Business.

Ma cos’è BNI?

Fondata nel 1985, BNI è l’organizzazione più vasta e con più successo a livello mondiale che ha lo scopo di aiutare gli imprenditori e i professionisti di qualsiasi settore a fare rete tra di loro sulla base prima tutto di una serie di valori comuni condivisi e in secondo luogo attraverso lo scambio costante di referenze.I suoi Membri si aiutano reciprocamente creando sempre nuove opportunità di Business grazie al principio del “Givers-Gain”: creando nuove opportunità per gli altri si possono ricevere a propria volta nuove opportunità di business; in sostanza “chi semina, raccoglie”!Ogni settimana, in migliaia di gruppi sparsi in tutte le principali città italiane, compreso Rovigo – “Città delle Rose”, i Membri si incontrano con altri professionisti e imprenditori per costruire ed alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca e scambiare referenze di qualità, garantite soprattutto dal fatto che è ammesso un solo rappresentante per specializzazione professionale.In Italia i Membri BNI sono oltre 10 mila, i quali generano un volume di affari superiore ai 250 milioni di euro a livello globale. BNI è inoltre presente in 70 Paesi con più di 9.400 Capitoli o Gruppi attivi ed oltre 270 mila Membri.A promuovere la nascita del Capitolo Rodigino sono stati alcuni imprenditori e professionisti locali, tra i quali ricordiamo il Presidente Ing. Fabio Paoletti, Vice Pres. Anna Grossi Ag. Immobiliare, dal Resp. Social Stefano Paesante Dottore Commercialista e Revisore Legale, il Resp. Eventi Enrico Modica Consulente del Lavoro, Resp. Formazione Benito Franzoso di EcoClima Gas, Coord. Mentoring Thomas Stocco di TechTeam, Resp. Crescita Paola Meneghesso Consulente, il Segretario – Tesoriere Enrico Benetti di Cantina Creativa, Resp. Sala Dania Codecà di Cema Next, Resp. Ospiti Roberto Tiengo dell’Associazione UNA Rovigo, e la Socia Avv. Giulia Azzano Cantarutti dello Studio Legale Azzano Cantarutti. Tutti fanno parte da anni del gruppo di lavoro BNI Rovigo – “Città delle Rose”, e sono certi che il metodo possa rivelarsi un efficace motore di sviluppo per l’economia di tutta la Provincia Per chiunque volesse entrare a far parte di questo Gruppo di Lavoro facendo rete tra professionisti e imprenditori non basta fare altro che mettersi in contatto con loro attraverso la loro Pagina Facebook “Capitolo BNI Città delle Rose”.