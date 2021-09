Appello dei Sindaci dei Comuni colpiti dal maltempo, Pretto (Lega): presentata interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 21/05/2021

“Colgo l’appello avvenuto a mezzo stampa dei Sindaci di Arzignano e Trissino, e torno ad esprimere vicinanza agli Amministratori locali dei Comuni vicentini e veronesi che subirono gravi danni ad edifici privati, capannoni industriali ed opere pubbliche il 29 agosto dello scorso anno a causa di un’eccezionale ondata di maltempo”.

La richiesta di contributi

“È francamente inaccettabile che le tante domande di contributo prontamente raccolte dagli uffici comunali non abbiano ancora avuto giusta risposta. Consapevole di quanto sia importante che la macchina pubblica dia risposte rapide e concrete nel momento in cui tanti cittadini, imprenditori ed amministratori si ritrovano a vivere situazioni di difficoltà straordinaria, su sollecitazione dell’Amministrazione comunale di Arzignano già il 21 maggio di quest’anno ho provveduto a presentare un’interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, nella quale chiedevo quali fossero le motivazioni del ritardo nell’erogazione dei contributi annunciati e quali fossero le tempistiche entro le quali si prevedesse di provvedere”.

In attesa

“Ad oggi non ho ancora ricevuto una risposta formale; è dunque mia intenzione sollecitare un pronto riscontro da parte degli uffici competenti, perché non è ammissibile che un territorio virtuoso come il nostro debba attendere così tanto tempo per avere risposte da parte dello Stato”. Così dichiara il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto.