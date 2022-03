Armi a Ucraina, Guerini: “Riservatezza ma rispetto procedure”

La cessione di aiuti militari all’Ucraina “è caratterizzata dalla dovuta riservatezza per i profili sicurezza che il tema riveste”. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini al question time, alla Camera, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative per un rigoroso controllo sul trasferimento di forniture militari a favore delle autorità governative dell’Ucraina, con particolare riferimento all’eventuale inserimento di intermediari, e aggiungendo che tutto è avvenuto nel “rispetto delle procedure tecniche e parlamentari” ricordando che in merito ai materiali è stato riferito anche al Copasir.

Guerini

“Il provvedimento normativo con il quale è stata autorizzata la cessione in parola – ha continuato Guerini – è stato secretato nella parte in cui vengono definiti i materiali da cedere all’Ucraina, nonché i canali per il recapito e l’approvvigionamento degli stessi, precisando, inoltre, che lo Stato Maggiore della Difesa è stato autorizzato ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti in questione, secondo un processo che prevede modalità volte ad assicurare che il trasferimento dei citati materiali non possa cadere in mani diverse da quelle dei finali destinatari indicati dal Parlamento”. Guerini ha poi evidenziato “la grande unità di intenti che il Parlamento ha dimostrato – superando anche posizioni differenti che hanno caratterizzato il passato – nella consapevolezza del momento straordinario che siamo chiamati a vivere, così come straordinarie sono le misure adottate per affrontarlo”.