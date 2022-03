Attacco alla centrale nucleare. Zelensky: stanotte poteva essere la fine dell’Europa

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, è stata bombardata nella notte. Intorno all’una sono comparse su Telegram le prime immagini che mostravano lampi di esplosioni intorno al complesso. Due persone sono rimaste ferite, afferma il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Grossi, dopo l’attacco della Russia all’impianto ucraino e l’incendio che ne è derivato. Ora domato.

Il DG

I feriti – viene spiegato – non sono tecnici addetti alla centrale ma fanno parte del personale della sicurezza. “Non c’è stato rilascio di materiale radioattivo secondo Grossi, sottolineando che “tutti e sei i sistemi di sicurezza non sono stati colpiti. Di tutte le unità, una sola sta operando al 60% delle sue capacità – ha proseguito – spiegando che l’operatore e il regolatore ci dicono che la situazione continua ad essere estremamente tesa a causa delle circostanze”. Le forze russe hanno annunciato di avere preso il controllo della centrale.

Unanime la condanna dall’Europa e da Palazzo Chigi

Nella nota del governo italiano si legge: “Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, condanna l’attacco scellerato da parte della Russia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Un attacco contro la sicurezza di tutti. L’Unione Europea deve continuare a reagire unita e con la massima fermezza, insieme agli alleati, per sostenere l’Ucraina e proteggere i cittadini europei”.

La NATO

Una ferma condanna è arrivata anche dal segretario generale della NATO Jens Stoltenberg: “Bombardamenti irresponsabili. L’attacco a una centrale nucleare dimostra la natura irresponsabile di questa guerra e la necessità di porvi fine”.

Borrel

Su quanto accaduto questa notte si è espresso anche l’Alto rappresentante Ue per la politica estera dell’Unione, Josep Borrell, che su Twitter ha scritto: “Gli attacchi russi nelle immediate vicinanze delle centrali nucleari ucraine possono avere conseguenze catastrofiche. Devono fermarsi immediatamente. I bombardamenti e il conseguente incendio alla centrale di Zaporizhzhya possono mettere in pericolo l’intera Europa. Chiediamo il sostegno per una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu”.

Convocazione d’urgenza

A tal proposito arriva dallaGran Bretagna con la ministra degli Esteri Liz Truss la richiesta di una convocazione d’urgenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu dopo l’attacco russo alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, come aveva preannunciato nella notte il premier Boris Johnson dopo una telefonata col presidente Volodymyr Zelensky.