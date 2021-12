“Aumentano i morti, c’è Omicron, il vaccino non serve a nulla”: le fake news della quarta ondata

“Pronti a rispondere a tre stupidaggini che potreste sentire durante il cenone natalizio?”. Così, nei giorni scorsi, Matteo Villa, ricercatore dell’Istituto per gli Studi di politica internazionale (ISPI), ha twittato presentando numeri e grafici che sfatano alcuni “falsi miti” di queste settimane, circolati anche durante i veglioni e i raduni di famiglia di queste festività.

La prima fake

La prima fake news da sfatare citata da Villa: “Aumentano i morti, il vaccino non serve a nulla”. A questa affermazione il ricercatore ribatte che l’anno scorso, da ottobre a questo stesso periodo dell’anno, si erano contati 33.300 decessi. Quest’anno i morti sono 5.000 (85% in meno).

“Ci richiudono, il vaccino non serve a nulla”

E’ l’altra asserzione che Villa sfata con un grafico accompagnato dalla didascalia scrivendo: “A sinistra, la forza complessiva delle misure adottate in autunno e inverno scorsi: a Natale 2020, tutti in #zonarossa; A destra, Natale 2021. 7 regioni in #zonagialla, 14 in #zonabianca”.

Terzo falso mito

Terzo falso mito sfatato dal ricercatore dell’ISPI è “c’è Omicron, il vaccino non serve a nulla”, rispetto a cui scrive: “sì, a parità di vaccinazione, con Omicron rispetto a Delta il rischio di infezione aumenta di cinque volte. Ma vaccinarsi continua a far crollare il rischio di malattia grave”. Villa allega inoltre un grafico dal titolo “Omicron fa un po’ meno paura?”, in cui il rischio risulta ridotto del 67% per i vaccinati e dell′11% per chi non è mai stato vaccinato o infettato.

Le evidenze

Intanto incidenza elevata dei contagi tra i 6 e gli 11 anni ed efficacia vaccinale che dopo 5 mesi dal completamento del ciclo primario cala rispetto alla trasmissibilità della malattia dal 71,5% al 30,1% ma resta sempre efficace contro la malattia grave all′82,2% anche dopo 5 mesi: queste le due evidenze che arrivano dall’Istituto Superiore di Sanità che non nasconde la preoccupazione per il grande numero di nuovi casi registrato in tutte le regioni (in particolare nelle regioni del nord Italia). Da qui l’appello e l’invito degli esperti a rispettare le norme messe in campo alla vigilia delle festività e soprattutto a vaccinarsi “per arrivare alla primavera del 2022 a gestire e declassare il virus”.