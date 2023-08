Autonomia: affondo di Fedriga

Sul dossier dell’Autonomia differenziata c’è fibrillazione. Tra i governatori del Nord aleggia nervosismo. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato che il primo settembre pubblicherà dei dati che dimostrano che la spesa pubblica dello Stato nella sua Regione è bassa (e il corollario è che le tasse pagate sono alte). E per il suo sito “anti-Svimez” ha anche annunciato che chiederà dei contributi pubblici (proprio per pareggiare i conti con la Svimez).

Fedriga

Da parte sua il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha chiesto che i Lep (i livelli essenziali delle prestazioni da garantire in tutte le Regioni) «non siano un paravento» per non fare l’autonomia. Fedriga è intervenuto al dibattito del meeting di Rimini partecipando all’incontro «Quale Stato e quali regioni?» con i colleghi Attilio Fontana (Lombardia) e Stefano Bonaccini (Emilia). «Esiste una novella sbagliata che racconta a una parte del Paese, il Mezzogiorno, di non essere all’altezza dell’autonomia differenziata. Non è vero. E non è vero che l’autonomia differenziata rischia di penalizzare alcuni territori», ha spiegato il presidente FVG. «L’autonomia differenziata non deve essere uno scontro di poteri – ha spiegato Fedriga – ma deve rispondere a una domanda: chi può erogare al meglio uno specifico servizio?’, lo Stato o la Regione? Ogni Regione può chiedere allo Stato di gestire alcune materie se ritiene di poter erogare servizi migliori, con uguali risorse, rispetto a quelli che eroga direttamente lo Stato».

Differenze





Ma in realtà è proprio sui Lep che il progetto del ministro leghista Roberto Calderoli troverebbe dei rallentamenti. La ragione l’ha spiegata allo stesso tavolo il governatore dell’Emilia Romagna, Bonaccini. «Per la legge Calderoli», ha detto «sono sicuro che non ci sono le risorse nella legge di Bilancio». Come nel gioco dell’Oca si torna sempre alla casella di partenza. Ma Attilio Fontana non ci sta e contesta la lettura del collega emiliano: «Il ministro Calderoli ha presentato un progetto che prevede un percorso per arrivare all’autonomia. Sono convinto che la sua sia un’ottima proposta. Chi contrasta l’autonomia lo fa perché non vuole assumersi la responsabilità di dare risposte efficienti ai territori» ha attaccato il presidente della Regione Lombardia. Secondo Fontana «il procedimento di Calderoli è anche più rispettoso e approfondito di quanto non fossero gli accordi siglati ai tempi del governo Gentiloni con il sottosegretario Gianclaudio Bressa». Il governatore della Lombardia si è rivolto anche a chi, nel dibattito, cita il percorso fatto sull’autonomia con il ministro Francesco Boccia ai tempi del governo Conte II: «Astutamente – ha detto Fontana – Bonaccini ha sfiorato il tema dei Lep (i livelli essenziali delle prestazioni, ndr). Tutti i governi che si sono succeduti hanno sempre parlato di equilibrio, mai nessuno, però, si è preoccupato di introdurre nel dibattito questo discorso». E comunque «io sono felice che siamo stati realizzati. È dal 2009 che chiedo che vengano applicati» ha proseguito sottolineando che «non ci sono motivi oggettivi che ci devono far riflettere di nuovo sulla proposta di Calderoli». «Tutte le altre cose sono già state decise – ha concluso – e non devono essere utilizzate come scusa per bloccare l’autonomia: è un tentativo strumentale per ributtare la palla in tribuna».