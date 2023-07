Bakhmut, nemico in trappola. “Ucraina vicina alla vittoria”

In un aggiornamento recente proveniente da Kiev, il generale ucraino Oleksandr Syrskyi ha annunciato che le forze di difesa ucraine sono riuscite a intrappolare il nemico e a porre la città di Bakhmut sotto il loro controllo. La viceministra della difesa, Hanna Malyar, ha fornito ulteriori dettagli sull’operazione, affermando che le forze ucraine hanno monitorato attentamente le entrate, le uscite e i movimenti del nemico in città per diversi giorni. Questo successo è stato reso possibile grazie al controllo acquisito dalle truppe ucraine sulle principali alture circostanti Bakhmut durante la loro avanzata.

La controffensiva ucraina ha permesso il recupero di circa 24 chilometri quadrati di territorio intorno alla città di Bakhmut, che era quasi interamente occupata dalle truppe russe. Secondo un comunicato diffuso dallo Stato Maggiore della Difesa, nelle scorse settimane le forze ucraine sono riuscite a riconquistare 4 chilometri quadrati di territorio, consolidandosi successivamente nelle aree recuperate e continuando a colpire i bersagli nemici identificati dall’intelligence con il fuoco dell’artiglieria.

“Nonostante la resistenza del nemico, stiamo assistendo a continui spostamenti di unità e truppe da parte delle forze russe, che stanno anche utilizzando attivamente le loro riserve”, ha dichiarato il portavoce dello Stato Maggiore ucraino, Andri Kovalov. “La situazione è estremamente intensa e i combattimenti si susseguono incessanti”, ha aggiunto, facendo riferimento all’area di Bakhmut.

L’offensiva di terra ucraina è iniziata più di un mese fa, con operazioni di attacco sui fianchi di Bakhmut e in direzione delle città occupate di Melitopol e Berdyansk nel sud-est dell’Ucraina. Le forze ucraine hanno dimostrato tenacia e determinazione nel contrastare l’occupazione russa e stanno lavorando per riportare la stabilità e la sicurezza nella regione.

Le recenti conquiste territoriali e la capacità di monitorare le attività nemiche a Bakhmut rappresentano una vittoria significativa per l'Ucraina. Tuttavia, la situazione rimane tesa e il conflitto è ancora in corso. La comunità internazionale continua a monitorare gli sviluppi sulla scena e a esortare le parti coinvolte a cercare una soluzione pacifica che ponga fine a questa crisi.