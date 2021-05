Bandiera blu 2021 a Bibione: le congratulazioni del ministro Gelmini

“Non mi sfugge come tale risultato, per la molteplicità dei parametri presi in considerazione dalla Giuria, sia il frutto di un impegno continuativo e determinato dell’amministrazione comunale e di un proficuo gioco di squadra di tutti i soggetti istituzionali e non, che lavorano per migliorare la qualità e la sostenibilità dell’accoglienza”.

Il ministro

Questo il contenuto di una lettera a firma del ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini indirizzata al sindaco di San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto in merito alla conquista della bandiera blu, che la spiaggia veneziana consegue ininterrottamente dal 1996.

La soddisfazione del sindaco

Codognotto con soddisfazione ha commentato: “Anche quest’anno a Bibione sventolerà la Bandiera Blu località balneare riconosciuta ormai come sinonimo di qualità ambientale sia dai turisti italiani che stranieri. E’ una grande soddisfazione per chi ogni anno lavora per garantire servizi di alta qualità che ci sono riconosciuti a livello internazionale”. Entrando nello specifico Codognotto si è soffermato anche su Porto Baselegehe. “Vengono premiate la specificità del Porto e l’ambiente particolare. Il porto è incastrato nella laguna vicino ad un campeggio immerso nella natura che la fa da padrona e un turismo all’aria aperta. Inoltre da qui facciamo partire imbarcazioni per Brussa e Caorle, un’esperienza sempre immersi in territori magnifici”.