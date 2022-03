Battaglione bielorusso giura con i soldati ucraini. La notizia sul Kyiv Indipendent

Un battaglione bielorusso si è unito alle Forze armate dell’Ucraina, secondo quanto scrive il Kyiv Independent. Il giornale ucraino su Twitter pubblica un video in cui si vedono i militari dell’unità, intitolata a Kastus Kalinouski, scrittore e rivoluzionario bielorusso del 19° secolo, che prestano giuramento in lingua bielorussa di fedeltà a Kiev con una bandiera bielorussa ma le insegne ucraine sull’uniforme. Kyiv Independent commenta che la lingua bielorussa “è messa in pericolo dal dittatore Alexander Lukashenko, che favorisce il russo e discrimina chi parla bielorusso, che sono già diventati una minoranza”.

La notizia

Il battaglione ne ha dato l’annuncio sul canale Telegram scrivendo che “in questo giorno importante per la storia bielorussa, i volontari del battaglione Kastus Kalinovsky hanno prestato giuramento. Il nostro battaglione fa parte delle Forze Armate dell’Ucraina”. Il battaglione è stato creato dopo l’attacco della Russia all’Ucraina. Il 25 marzo, i bielorussi celebrano il Giorno della Libertà con una festa nazionale non ufficiale che corrisponde all’anniversario del primo stato nazionale bielorusso, la Repubblica popolare bielorussa (25 marzo 1918). Vincent Konstantin Kalinovsky è uno dei leader regionali della rivolta polacca di gennaio sulle terre della moderna Lituania e Bielorussia, diretta contro l’Impero russo.