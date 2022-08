Belluno, D’Incà sempre più vicino al Pd. Candidatura ormai scontata

Era stato fino all’ultimo nel movimento Cinque stelle, malgrado le crescenti bordato contro il governo Conte di cui lui faceva parte. Poi, dopo il terremoto di luglio, è uscito e ora sembra vicino a una candidatura nel Pd. Si tratta del ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, che secondo anticipazioni del Corriere delle Alpi di Belluno, avrebbe concordato con il segretario Enrico Letta un posto nelle liste democratiche.

Chi è D’Incà

Federico D’Incà, bellunese di Trichiana (dove tuttora risiede), 46 anni, è al secondo mandato come deputato e ha sempre difeso l’esperienza del governo Draghi. In passato, prima della nascita dei Cinque stelle, era stato un attivista politico nell’ambito del centrosinistra. D’Incà è anche legato a Trento: qui, infatti, si è laureato in economia e commercio. Lo scorso 1º agosto ha annunciato l’uscita dal M5S insieme all’ex-capogruppo alla Camera Davide Crippa, lanciando il movimento Ambiente 2050, collocato nel centrosinistra e di orientamento ecologista.

Il perchè

“Penso – aveva scritto D’Incà annunciando la scelta politica – occorra aiutare il Paese a non perdere il lavoro fatto, continuando ad avere una visione internazionale, di progresso e diritti civili. E per questo serve un impegno da parte delle persone. Ripeto, per non consegnare il Paese alle destre serve l’impegno di tutti, il campo è quello delle forze progressiste. Ci sarà una polarizzazione nel voto, tra chi credeva che Draghi dovesse andare avanti e chi ci ha portati al voto. Questo potrebbe cambiare radicalmente i sondaggi che danno per scontata la vittoria del centrodestra”.