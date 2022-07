Benzina e diesel oggi, prezzi ancora giù

Nuovi ribassi sui prezzi di benzina e diesel, mentre il Brent scende sotto i cento dollari e scivolano anche le quotazioni dei prodotti raffinati. A spingere i ribassi sono soprattutto i timori per un’incombente recessione, mentre il dollaro si rafforza ed è a un passo dalla parità con l’euro. Ancora rialzi invece per il metano. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP registriamo un ribasso di 2 cent/litro su entrambi i prodotti, per Q8 di 4 cent/litro.

Le medie

Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 2,016 euro/litro (-6 millesimi, compagnie 2,019, pompe bianche 2,011), diesel a 1,973 euro/litro (-6, compagnie 1,973, pompe bianche 1,971). Gpl servito a 0,823 euro/litro (invariato, compagnie 0,832, pompe bianche 0,812), metano servito a 2,158 euro/kg (+34, compagnie 2,188, pompe bianche 2,135), Gnl 2,161 euro/kg (+4, compagnie 2,186 euro/kg, pompe bianche 2,143 euro/kg).