Berlusconi al San Raffaele, ricovero d’urgenza in terapia intensiva

Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri mattina al San Raffaele. Si tratta di un nuovo ricovero dopo le dimissione del 30 marzo dallo stesso ospedale. L’ex premier è in terapia intensiva cardiochirurgica per una sospetta polmonite. È stazionario anche se la situazione è grave: continua ad avere scarsa ossigenazione nel sangue, anche se non è intubato. La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale. Ma in queste ore non è in pericolo di vita. L’infezione ai polmoni ha provocato uno scompenso cardiaco e reso necessario il monitoraggio costante di tutti i valori. Berlusconi trascorrerà la notte al San Raffaele e i medici hanno previsto comunque un ricovero di diversi giorni. Il presidente di Fi e’ si trova nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica diretta dal professor Alberto Zangrillo, che è l’unico autorizzato a dare comunicazioni. Al momento non sarà diffuso alcun bollettino medico per decisione della famiglia e della compagna, tutto è rimandato a domani. Tutti i figli di Silvio Berlusconi, Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi sono stati al San Raffaele ieri per fare visita al padre. Ad accompagnare l’ex presidente del Consiglio ieri mattina in ospedale, la compagna Marta Fascina.

Il fratello

Paolo Berlusconi, lasciando il San Raffaele, ostenta ottimismo, al termine di una lunghissima giornata segnata dall’ansia e dalla grande preoccupazione per la vita di Silvio Berlusconi. La notizia del suo ricovero in terapia intensiva arriva poco dopo mezzogiorno e subito si capisce che stavolta non si tratta di semplici controlli di routine. In serata si è venuto a sapere che è stazionario anche se la situazione è grave: continua ad avere scarsa ossigenazione nel sangue ma non è intubato. L’ex premier è vigile, sarà importante – si spiega in ambienti vicini al Cav – seguire l’evoluzione della situazione durante la notte. “È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono”, ha detto Paolo Berlusconi ai giornalisti uscendo dal San Raffaele. “Ce la farà anche stavolta”.