Berlusconi contro Zelensky tra gli applausi dei suoi: imbarazzo di Fdi. Aut-aut di Meloni: “Atlantismo o fuori dal governo, a costo di non farlo”

Un nuovo audio di Silvio Berlusconi, applaudito dai deputati di Forza Italia, imbarazza definitivamente Giorgia Meloni e le sue ferme posizioni filo-atlantiche. Così tanto che la leader di Fratelli d’Italia lancia un ultimatum, arrivando a mettere in discussione la partenza del governo. La vigilia dell’inizio delle consultazioni al Quirinale rischia di essere il crepuscolo di un esecutivo mai nato. Tutta colpa di un secondo audio dell’ex presidente del Consiglio (ascolta) catturato martedì durante l’assemblea con i neo-eletti alla Camera e pubblicato da LaPresse: altri giudizi a ruota libera su Volodymyr Zelensky e le leadership occidentali, la sua ricostruzione di quanto avvenuto in Donbass negli ultimi otto anni e la sostanziale difesa di Vladimir Putin, con cui il leader di Fi si è scambiato regali e “lettere dolcissime” neanche un mese fa, spingono Meloni a reagire in maniera perentoria. Questa volta la premier in pectore sceglie di intervenire in chiaro: “L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo”, mette nero su bianco la presidente di Fdi. Più che una sfida è un dentro-fuori. Troppo gravi i pensieri di Berlusconi contenuti in quei quattro minuti: rischiano di incrinare i rapporti con le cancellerie europee e gli Usa. Di fronte a un pericolo simile, è il cuore del Meloni-pensiero, meglio far saltare tutto.

Parole che mettono in difficoltà

“Zelensky, secondo me… lasciamo perdere, non posso dirlo…”, arriva a scandire per poi trattenersi il leader di Forza Italia tra gli applausi degli onorevoli. Poi riattacca la musica: “Quello che è un altro rischio, un altro pericolo che tutti noi abbiamo: oggi, purtroppo, nel mondo occidentale, non ci sono leader, non ci sono in Europa e negli Stati Uniti d’America. Non vi dico le cose che so ma leader veri non ce ne sono. Posso farvi sorridere? L’unico vero leader sono io…”, aggiunge Berlusconi in una critica tutt’altro che velata al presidente Joe Biden e ai vertici dell’Ue riguardo alla strategia adottata prima e dopo l’invasione voluta da Mosca. Frasi che rischiano di irritare i partner dell’Alleanza Atlantica e che mettono in difficoltà anche Antonio Tajani destinato a guidare il ministro degli Esteri secondo lo scacchiere provvisorio del nascente governo, se mai vedrà la luce. Non a caso l’ex presidente del Parlamento Ue ha annunciato che giovedì parteciperà al summit del Partito Popolare Europeo per “confermare la posizione europeista, filo-atlantica e di pieno sostegno all’Ucraina mia e di Forza Italia”.