Berlusconi e i soldi del Pnrr, Conte: “Non lo ricordo con me a Bruxelles”

“Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all’alba per ottenere i 209 miliardi che ho portato dall’Europa in Italia nel 2020”. Giuseppe Conte sui social replica con ironia a quanto affermato nei giorni scorsi dal leader di Forza Italia in un video elettorale, nel quale Berlusconi sosteneva che gli investimenti futuri saranno possibili grazie a “quei soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro Piano di ripresa e di resilienza per ricostruire la nostra economia dopo i danni della pandemia”.

La replica

Un’affermazione che non poteva non scatenare una reazione dell’ex presidente del Consiglio che quei fondi ha portato a casa. “Ricordo invece Forza Italia, come altri – è infatti la stoccata di Conte – chiedere il Mes, la troika e altre misure lacrime e sangue”.