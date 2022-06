Berlusconi: “Tornerò in campo, a politiche saremo sopra 20%”

“Forza Italia fra 8 mesi quando ci saranno le nuove elezioni sarà sopra il 20%”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in piazza a Monza per sostenere la ricandidatura del sindaco Dario Allevi. “Mi hanno escluso dalla possibilità di fare video e di andare in televisione per quella condanna assurda che presto sarà abrogata dal tribunale dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni, quindi tornerò in campo, andrò in televisione e organizzerò un grande convegno al mese”, ha annunciato.

La voglia di tornare in campo

Il Cav ha quindi tirato la volata al candidato di Forza Italia e sindaco uscente di Monza Dario Allevi: è “un sindaco straordinario che ama fortissimamente la sua città. Ha risolto tante situazioni difficili”, ha scandito. “Saremmo tutti dei coglioni se non gli dessimo in mano la città per altri 5 anni”, ha detto senza mezzi termini Berlusconi, invitando le persone in piazza “domenica prossima ad andare a votare. Dovete tutti con amici e parenti che devono capire che è loro interesse avere per altri 5 anni una città che funziona”. Quindi ha giocato la carta del calcio. “Con il Monza io spero di essere anche ancora un protagonista della serie A. Monza lo merita perché non aveva una squadra di calcio al livello del suo prestigio”, ha scandito tra le urla dei tifosi del Monza ‘c’è solo un presidente, portaci in Europa’. “Tre anni fa mi sono convinto ad entrare nel Monza e dopo tre anni siamo nella massima serie. Sono il presidente che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale”, ha ricordato Berlusconi, aggiungendo che “l’emozione che avevo avuto tante volte con il Milan non è comparabile alla commozione che ho avuto questa volta vedendo i ragazzi del Monza andare in serie A”.