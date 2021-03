Bibione: la settimana prossima iniziano gli interventi di ripascimento

La settimana prossima inizieranno gli interventi di ripascimento della spiaggia di Bibione danneggiata dal maltempo dei mesi scorsi. Il presidente di Bibione Spiaggia Gianfranco Prataviera sempre in contatto con il sindaco di San Michele al T. Pasqualino Codognotto si è incontrato con i funzionari del Genio Civile e addetti della ditta incaricata a portare a termine il lavoro. Costo dell’operazione circa 1,4 milioni dei quali 1,2 dalla Regione e 150mila euro da parte di Bibione Spiaggia che si occuperà delle operazioni di spianamento. In azione ben sei “Dumper” che trasporteranno 60mila metri cubi di sabbia da Porto Baseleghe verso la zona Est all’altezza della spiaggia di Pluto. Il mese scorso sono state portate a termine le operazioni di pulizia dell’arenile.

Il sindaco

Sulla questione è intervenuto il sindaco Codognotto: “siamo arrivati a buon punto per quanto riguarda gli interventi di cui necessita la spiaggia. Purtroppo non sono arrivati tutti i ristori e i danni tra l’anno scorso e quello appena concluso sono stati ingenti. Da tempo dobbiamo fare i conti con sconvolgimenti atmosferici che creano problemi al nostro territorio e che sono diventati ormai una costante. Tutti assieme, dobbiamo farci sentire, per cercare rapide soluzioni”.