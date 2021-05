Bibione: oggi la troupe di Rai Due “Si viaggiare” intervista il sindaco Codognotto

Un’altra importante vetrina nazionale per Bibione. Domani, martedì 11 maggio alle 10 in piazzale Zenith, sarà presente la troupe di Rai Due della trasmissione “Si Viaggiare”. La rubrica del Tg2 sui viaggi e il turismo sempre alla scoperta anche di mete conosciute o meno in Italia e all’estero intervisterà il sindaco di San Michele al Tagliamento/Bibione Pasqualino Codognotto anche in qualità di presidente dei Sindaci della Costa veneta e di coordinatore nazionale G20 Spiagge.

Codognotto

“Tratteremo alcune tematiche relative alle località della nostra costa veneta – ha spiegato Codognotto – e c’è grande interesse da parte dei media del lavoro svolto dal 2018 dal G20 Spiagge che comprende tra le più importanti località balneari di tutta Italia oltre a rappresentare oltre 60 milioni di turisti. Siamo sempre attivi in tutte le sedi per far sentire le nostre proposte e richieste richieste che vengono dalle località turistiche”