Bibione, passi barca da record: 17mila persone nel mese di giugno

Passi barca: numeri da record. Nel mese di giugno hanno usufruito del traghetto “X-River” Bibione-Lignano S. via fiume Tagliamento 13.364 passeggeri, nell’ultima settimana ben 3784 per una media di 450 persone al giorno. Per quanto riguarda il tragitto Bibione Porto Baseleghe-Vallevecchia-Caorle “X-Lagoon” 3000 persone sono salite sull’imbarcazione alla riscoperta dell’ambiente lagunare

Il sindaco

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto: “mi sembra doveroso sottolineare che il successo evidenziato dai numeri si riferisce solo al primo mese e soprattutto stiamo uscendo da un difficile periodo caratterizzato soprattutto dall’emergenza sanitaria. Quella del Passo Barca rappresenta una nuova formula di proposta turistica che sta riscuotendo sempre più consensi. Il collegamento di turisti per le vie d’acqua, anche tra regioni, è riconosciuto come un nuovo modo di trasporto ecologico. Come amministrazione abbiamo da tempo infatti puntato sulla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e non è un caso se Bibione ha avuto riconoscimenti a tutti i livelli per realtà che investe sulla sostenibilità.”

L’obiettivo





Codognotto ha concluso: “Al fine di rilanciare anche la via d’acqua denominata “Litoranea Veneta” l’amministrazione comunale sta progettando un collegamento tra il pontile di Bibione Pineda e quello sul Tagliamento. Si potrà così regalare a tutti la suggestione di navigare lungo percorsi che già gli antichi romani utilizzavano mei loro spostamenti. Naturalmente con a bordo le inseparabili biciclette”.