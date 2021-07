Bibione: sesta bandiera verde dai pediatri italiani

Ieri ad Alba Adriatica (Teramo) è stata consegnata al Comune di San Michele al Tagliamento la Bandiera Verde per la spiaggia di Bibione.

L’Associazione Italiana dei Pediatri ha riconfermato per il sesto anno consecutivo che le qualità ambientali, i servizi offerti e la vocazione inclusiva della nostra località balneare qualificano Bibione come una spiaggia adatta alle famiglie e a misura di bambino.

L’assessore Cassan

L’assessore ai servizi sociali Cristina Cassan ha sottolineato: “Grande soddisfazione per questa riconferma che mette al centro il benessere delle famiglie e dei più piccoli. Il mare oltre che a far divertire ha comprovati effetti benefici anche ai fini di recupero psicologico e delle relazioni sociali post isolamento soprattutto per i bambini e i ragazzi”

Annalisa Arduini

Sul premio è intervenuta anche l’assessore Annalisa Arduini: “questo ennesimo traguardo conseguito è frutto di un eccellente lavoro di squadra che vede coinvolti l’Amministrazione Comunale unitamente a tutte le categorie economiche e imprenditoriali della località.”



Cassan ha concluso: “Bibione è pronta a cogliere e affrontare tutte le sfide future per soddisfare le esigenze dei suoi ospiti”.