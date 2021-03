Bibione smoke free, il dottor Boffi (Ircss Milano) chiede alle Iene di effettuare un servizio sulla spiaggia senza fumo

“Bibione smoke free” da proporre al programma televisivo dei canali Mediaset “Le Iene”. A richiederlo è Roberto Boffi pneumologo e ricercatore dell’ Istituto Nazionale dei Tumori di Milano) che nel 2019 tramite i rilevamenti effettuati insieme ai suoi collaboratori Ario Ruprecht e Cinzia De Marco con un analizzatore portatile, un misuratore di “black carbon”, aveva portato a termine una relazione scientifica dal titolo “Confronto dell’inquinamento in spiaggia dovuto ai fumatori”. Da questo studio emergeva che con il divieto del fumo la qualità dell’aria era nettamente migliorata.

L’idea

L’idea del divieto del fumo in spiaggia è stata del sindaco di San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto, che da anni si è battuto e ha creduto a questa misura di tutela della salute del turista portandola a tutti i Tavoli di incontro con gli altri primi cittadini delle località balneari e le associazioni di categoria. Boffi ha spiegato il motivo della richiesta di intervento delle Iene: “Nel loro programma, Le Iene, si occupano spesso di servizi con finalità educative e culturali. Qualche anno fa ero stato intervistato, insieme al mio collega pneumologo Adriano Di Paco, dal loro inviato Mauro Casciari in un video che già si batteva per vietare il fumo in spiaggia nel litorale della Toscana. Credo che l’ottima esperienza di Bibione vada fatta conoscere ancora di più a livello nazionale”.

Codognotto

Codognotto sull’idea ha precisato: “La nostra scelta ha portato straordinari benefici alla qualità dell’aria, alla salute delle persone e quindi all’ambiente, e soprattutto non è stata calata dall’alto ma alla base ci sono stati uno studio e una capillare informazione su tutto il territorio. Abbiamo coinvolto tutte le associazioni di categoria attuando una prevenzione a tutto campo e non di repressione, grazie anche all’ottimo lavoro dei nostri agenti della polizia locale. Ciò è testimoniato dal fatto che il numero delle sanzioni elevate è stato irrisorio”.