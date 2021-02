Bibione: terminati lavori di pulizia della spiaggia grazie ad 1,2 milioni di un bando regionale avranno inizio gli interventi di ripascimento

Spiaggia ripulita completamente e anche la parte nelle vicinanze del faro sono in fase di conclusione. Nel frattempo è stato approvato il bando regionale di 1,2 milioni a favore di Bibione relativo a 60mila metri cubi di sabbia per operazioni di rinascimento. Tale intervento inizierà verso fine febbraio e la sabbia arriva da Bibione Pineda (“Trappola”). Il presidente di Bibione Spiaggia Gianfranco Prataviera è in contatto costante con il sindaco di San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto. Nei mesi scorsi il maltempo si era abbattuto sulla spiaggia e sul territorio, in particolare le mareggiate si sono portate via migliaia di metri cubi di sabbia.

Codognotto

Sulla questione è intervenuto il sindaco Codognotto: “siamo arrivati a buon punto per quanto riguarda gli interventi di cui necessita la spiaggia. Purtroppo non sono arrivati tutti i ristori e i danni tra l’anno scorso e quello appena concluso sono stati ingenti. Da tempo dobbiamo fare i conti con sconvolgimenti atmosferici che creano problemi al nostro territorio e sono divenuti una costante. Tutti assieme, Istituzioni e associazioni economiche dobbiamo farci sentire per cercare soluzioni”.